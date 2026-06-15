働き盛り世代に多い脳腫瘍「神経膠腫」に20年ぶり新薬―術後の「待つしかない治療」を変える可能性

「完治」が極めて困難とされる脳腫瘍の一種「神経膠腫（しんけいこうしゅ）」。手術をしても腫瘍細胞を完全に取り除くことは難しく、悪性度の高くない患者さんは、次に治療が必要になるほど進行・再発するまで経過を観察することもあります。病気の進行を抑えて「次の治療」の開始を遅らせる分子標的薬「ボラシデニブ」が、2026年3月に国内で発売されました。約20年ぶりに登場した新薬は、神経膠腫の治療にどのような変化をもたらすのでしょうか。日本セルヴィエが主催した2026年5月のメディアセミナーで、名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学教授の齋藤竜太先生が詳しく解説しました。





神経膠腫とはどのような病気か

「治るんですか？」――神経膠腫と診断された患者さんのほとんどは、診察室で最初にこの言葉を口にすると、齋藤先生は語ります。神経膠腫は完治が難しいとされる一方で、治療の目標は病勢をコントロールし、QOLを維持しながら長く共存することに置かれています。診断された患者さんはこの病気と生涯にわたって付き合っていかなければなりません。

神経膠腫は脳そのものから発生する悪性腫瘍です。脳は大きく分けて「神経細胞」と「神経膠細胞（グリア細胞）」という2種類の細胞から構成されており、神経膠腫はこのうちのグリア細胞に生じます。神経膠細胞には、星細胞（アストロサイト）、乏突起膠細胞（オリゴデンドロサイト）などの種類があり、これらのうち1つがどこかで遺伝子の異常を起こして増殖し続けるのが神経膠腫です。

発症頻度は10万人に数人程度とまれながら、原発性脳腫瘍のなかでは全体の約4分の1を占め、子どもから高齢者まで、幅広い年齢層で発症します。星細胞腫は30～40代、乏突起膠腫は30～60代に発症のピークがあり、比較的若い働き盛りの世代に多いことが特徴です。

治療法は手術・放射線治療・薬物療法の3本柱

神経膠腫のなかでも「びまん性神経膠腫」は特に厄介な特性を持っています。腫瘍細胞が周囲の脳組織に「びまん性（染み込むように広がる）」に浸潤するため、手術でいくら腫瘍を摘出しても、顕微鏡レベルでは必ずといっていいほど腫瘍細胞が残ってしまいます。齋藤先生は「塊としては取れるけれど、取った後に何かが残ると考えるべきです」と話します。

近年、「IDH（イソクエン酸脱水素酵素）遺伝子変異」が神経膠腫の分類において中心的な位置づけを占めるようになりました。IDH遺伝子の変異は腫瘍ができる最初期に関わる「ドライバー変異」とされており、星細胞腫と乏突起膠腫はほぼ全例でIDH遺伝子に変異を持っています。この変異が起きると、細胞内に「2-HG（2-ヒドロキシグルタル酸）」という異常な代謝産物が蓄積してがん化が進むことが明らかになっています。また、IDH遺伝子変異後にさらなる遺伝子異常が積み重なることで腫瘍の悪性度が高まっていくため、早期段階での治療介入が重要と考えられています。

神経膠腫の主な治療法は手術・放射線治療・薬物療法の3本柱です。脳には「血液脳関門」という強固なバリアがあるため、投与した薬剤が脳内に到達しにくく、薬物療法の効果は限定的でした。グレード2程度の低悪性度の腫瘍では手術後に放射線治療や化学療法をすぐには行わず、定期的なMRI検査で経過を観察する「ウォッチ・アンド・ウェイト（watch and wait）」が選択されることも多く、患者さんは再発するまで何もできないまま病院に通い続けるという状況が続いてきました。

20年ぶりの新たな選択肢

こうした状況のなか登場したのがボラシデニブです。びまん性神経膠腫に対する新たな標準治療となり得る薬剤が承認されたのは実に20年ぶりのことで、齋藤先生は「長年止まっていた治療の進歩がようやく動いた」と表現します。

ボラシデニブはIDH1およびIDH2の両方の変異に対応する阻害剤です。変異型IDHタンパク質の酵素活性を阻害することで、腫瘍細胞内に蓄積する2-HGの産生を抑制し、腫瘍細胞の異常な増殖を食い止める働きをします。

ボラシデニブの特徴として「脳移行性」が挙げられます。従来の薬剤は血液脳関門の透過性が低く脳内に届きにくかったのとは異なり、ボラシデニブは血液脳関門を通過して脳の深部に残存する腫瘍細胞に直接作用することができます。齋藤先生は「手術をしても残してしまう細胞に効く可能性がある薬剤が20年越しに出てきた」と述べました。

治療上の位置づけとしては、IDH遺伝子変異型の低悪性度神経膠腫（グレード2）の患者さんが手術後に経過観察となる段階、すなわちこれまで「ウォッチ・アンド・ウェイト」しかなかった期間にボラシデニブを投与することで、再発や次の治療介入が必要になるまでの時間を延ばすことが期待されています。

国際共同試験「INDIGO」が示した有効性と安全性

ボラシデニブは、第III相国際共同無作為化二重盲検比較試験「INDIGO試験」で有効性が検証されました。

試験の対象は、IDH1またはIDH2変異陽性でWHO分類グレード2の、残存または再発した星細胞腫または乏突起膠腫の患者さん331例（12歳以上）です。参加者はボラシデニブ40mg（1日1回）を投与する群（168例）とプラセボ群（163例）に1対1で無作為に割り付けられました。

主要評価項目である「無増悪生存期間（PFS）」の結果は明確でした。PFS中央値は、ボラシデニブ群で27.7カ月だったのに対し、プラセボ群では11.1カ月にとどまり、16カ月以上の差が生じました。病勢進行または死亡のリスクを61%低減させたことが示されています。

副次評価項目として設定された「次介入開始までの期間（TTNI：手術や放射線・化学療法など次の積極的な治療が必要になるまでの期間）」もボラシデニブ群は中央値*に達しませんでした（プラセボ群の中央値は17.8カ月）。

INDIGO試験には日本からも参加者が登録されました。日本人は16例と限られたデータにおける結果ながら、12カ月時点でのPFS率は100%であり、病勢の進行は見られませんでした。また、12カ月時点で放射線治療や化学療法などの追加治療を必要としなかった人の割合は93.8%と、海外に劣らない良好な結果が得られています。

海外における主な副作用（10%以上）として、ALT増加、AST増加、GGT増加、悪心などが報告されています。齋藤先生は「特に肝機能障害に気をつけておかないといけない薬剤」と表現します。日本人では、ALT増加が68.8%、AST増加が56.3%と、海外（それぞれ36.5%、24.6%）より高率で肝機能値の上昇が見られており、日本人での注意深いモニタリングが重要です。

*治験における「中央値」：参加した患者さんのデータ（この場合は治療が必要になるまでの期間）を順に並べたとき、上からも下からも真ん中になる患者さんの値。「中央値に達しない」とは、治験期間中に参加者の半数以下しか治療が必要な状態にまで症状が進行しなかったことを意味します。

若い患者さんの社会生活を守る可能性

「神経膠腫は30～40代の患者さんが多く、再発すると仕事を離れざるを得ないケースも多い」と齋藤先生は説明します。ボラシデニブは再発までの期間を延ばし、次の治療が必要になるタイミングを遅らせることで、患者さんの社会生活や生活の質を維持することへの貢献が期待されています。これまで経過観察しながら「待つしかなかった」患者さんに対して、経口薬による治療という新たな選択肢が加わったことは、患者さんにとって大きな意味を持つものといえるでしょう。

＊本稿には特定の医薬品、治療法についての記述がありますが、情報提供のみを目的としたものであり、医療上の助言や販売促進などを目的とするものではありません