マンＵの23歳が決めた！ 90分に決勝弾、コートジボワールがエクアドルに１−０で勝利！【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月14日、グループステージＥ組の第１節が開催。コートジボワール代表対エクアドル代表の一戦が、フィラデルフィア・スタジアムで行なわれた。
前半はスコアレス。ボール支配率ではエクアドルが優位に立つなか、両チームとも果敢に相手ゴールに迫り、いくつかの決定機を作り出すも、決め切れない。
シュート数は６対６で互角。コートジボワールは３人がイエローカードを受けた。
迎えた後半も、互いにアグレッシブに攻撃を繰り出すが、なかなかスコアボードを動かせない。それぞれのピンチの場面では、守備陣が身体を張ってゴールを守る。
それでも90分、得点が生まれる。先制したのはコートジボワール。右サイドからのグラウンダーのクロスを、ゴール前に走り込んだディアロが左足ダイレクトで流し込んだ。
マンチェスター・ユナイテッドの23歳が決めたこの１点が決勝点となり、コートジボワールが１−０で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙な左足ダイレクトショット！ マンＵの23歳が決めた決勝点、コートジボワールが白星発進！
前半はスコアレス。ボール支配率ではエクアドルが優位に立つなか、両チームとも果敢に相手ゴールに迫り、いくつかの決定機を作り出すも、決め切れない。
シュート数は６対６で互角。コートジボワールは３人がイエローカードを受けた。
迎えた後半も、互いにアグレッシブに攻撃を繰り出すが、なかなかスコアボードを動かせない。それぞれのピンチの場面では、守備陣が身体を張ってゴールを守る。
それでも90分、得点が生まれる。先制したのはコートジボワール。右サイドからのグラウンダーのクロスを、ゴール前に走り込んだディアロが左足ダイレクトで流し込んだ。
マンチェスター・ユナイテッドの23歳が決めたこの１点が決勝点となり、コートジボワールが１−０で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙な左足ダイレクトショット！ マンＵの23歳が決めた決勝点、コートジボワールが白星発進！