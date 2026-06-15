BE:FIRSTワールドショーケースにてニューヨーク追加公演決定
BE:FIRSTが世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』にて、ニューヨークでの追加公演を10月22日に開催することが発表された。
■チケット即完売のため急きょ発表
本追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急きょ決定した。
BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催を5月に発表。8月にはインドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』への出演も控えている。
さらに、6月12日には、世界的アーティスト・ジャネット・ジャクソンとのコラボレーション楽曲「Doesn’t Really Matter(Remix)」がサプライズリリース。6月14日には、ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演し、コラボパフォーマンスを披露した。
こうしたグローバルシーンを見据えた活動を重ねるなかで、ニューヨーク公演の追加開催が決定。海外での関心と期待の大きさを印象付けた。
なお、ニューヨーク追加公演のチケットは、AMEXカード先行（先着販売）が現地時間6月16日10時から6月17日23時59分まで、一般販売（先着販売）が6月18日10時より販売される。詳細は、『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』サイトまで。
■リリース情報
2026.06.12 ON SALE
ジャネット・ジャクソン & BE:FIRST
DIGITAL SINGLE「Doesn’t Really Matter (Remix)」
https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix
2026.07.01 ON SALE
SINGLE「Missing」
2026.11月 ON SALE
ALBUM『BE:4U』
■関連リンク
『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』サイト
https://befirst.tokyo/global2026/showcase
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/