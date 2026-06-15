BE:FIRSTワールドショーケースにてニューヨーク追加公演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』にて、ニューヨークでの追加公演を10月22日に開催することが発表された。

■チケット即完売のため急きょ発表

本追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急きょ決定した。

BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催を5月に発表。8月にはインドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』への出演も控えている。

さらに、6月12日には、世界的アーティスト・ジャネット・ジャクソンとのコラボレーション楽曲「Doesn’t Really Matter(Remix)」がサプライズリリース。6月14日には、ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演し、コラボパフォーマンスを披露した。

こうしたグローバルシーンを見据えた活動を重ねるなかで、ニューヨーク公演の追加開催が決定。海外での関心と期待の大きさを印象付けた。

なお、ニューヨーク追加公演のチケットは、AMEXカード先行（先着販売）が現地時間6月16日10時から6月17日23時59分まで、一般販売（先着販売）が6月18日10時より販売される。詳細は、『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』サイトまで。

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

ジャネット・ジャクソン & BE:FIRST

DIGITAL SINGLE「Doesn’t Really Matter (Remix)」

https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』サイト

https://befirst.tokyo/global2026/showcase

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/