15日10時現在の日経平均株価は前週末比3360.89円（5.09％）高の6万9380.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1403、値下がりは125、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは9銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を1銘柄で651.67円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が500.42円、アドテスト <6857>が452.55円、キオクシア <285A>が182.56円、イビデン <4062>が181.02円と続いている。



マイナス寄与トップはキッコマン <2801>で、日経平均を5.36円押し下げ。次いでＫＤＤＩ <9433>が4.22円、ＪＴ <2914>が1.01円、サイバー <4751>が0.83円、ニチレイ <2871>が0.62円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は電気機器で、以下、建設、空運、輸送用機器、金属製品、非鉄金属と続いている。



※10時0分12秒時点



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