「やっぱり発達障害…でも前を向けた」ASDとADHDの診断を受けた息子――診断から療育までを描く実録漫画【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
河野りぬ( @job_rinu)さんはSNSやブログを中心に子育てなどのエッセイ漫画を公開している。「息子の新たな凹凸の話」は、息子がASDやADHDなどの発達障害を発症し、小学校入学を目前に療育をしていくというエピソードだ。本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、河野りぬさんにインタビューした。
■診断によって変わった家族の向き合い方…子供の魅力を見失わないために伝えたいこと
本作は、発達障害の子供を育てる日々を描いた実録コミック。作者の河野さんは当初、「発達障害についての情報はたくさんあるし、自分が描かなくてもいいかもしれない」と考えていたという。しかしある日、「珍しいことでも恥ずかしいことでもないのだから、隠さなくていい」と思い立ち、「私たちも仲間だよ〜」という気持ちで作品を描き始めたそうだ。
息子さんがASDとADHDの診断を受けたときは、「やっぱりか」という納得と「ダブルか」という戸惑いが入り混じったという。それでも診断によって支援や療育につながりやすくなったことが大きく、「さあ療育だ！と前のめりな気持ちだった」と明かした。診断後、息子さんは大人たちが自分の困りごとに気づき、対応し始めていることを何となく感じ取っている様子だそうだ。一方で本編では描き切れなかった魅力も多いそうで、「自称『プリティボーイ』で、隙あらば『ママだいすき！』と言ってくれる」ほか、「傷ついた友達を慰めたり、かばったりする」ような一面もあるという。
河野さんは、子育てを通して「本当にいろんな子供がいると実感している」と語り、「子供それぞれの魅力を親が見失わないように、息抜きしながら一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。発達障害や療育について、当事者目線で率直に描かれた本作、「息子の新たな凹凸の話」。不安や戸惑いだけでなく、子供の個性や成長も伝わってくる。子育て中の人や発達障害について知りたい人は、ぜひ読んでみてほしい。
BUTTON_TAB(https://www.walkerplus.com/article/1192348/image12938321.html#mainimage)]【漫画】本編を読む[/BUTTON_TAB]
取材協力：河野りぬ(@job_rinu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。