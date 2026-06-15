生駒里奈、10年ぶり写真集が決定 乃木坂46のデビューから15周年の節目「そんな経ったのかー」
乃木坂46・1期生の中心的存在として活躍し、2018年の卒業後は俳優として幅広く活動している生駒里奈（30）が、8月に芸能生活15周年を迎える。節目を迎えるこのタイミングで、10年ぶりとなる写真集『ルリカケス』（ワニブックス）を8月21日に発売することが決定した。
【先行カット3点】生駒里奈らしい10年ぶり写真集
写真集の舞台は奄美大島。以前訪れたことがあり、この島の魅力に引き込まれたという生駒からのリクエストでロケが実現した。撮影は、ファースト写真集以来のタッグとなった青山裕企氏が担当した。
3日間のロケでは「やっぱり生駒ちゃんは生駒ちゃんだなぁ」と思わせる写真から、生駒にとっては挑戦の意味合いも色濃く出た写真まで、たくさんの写真を撮影。また刊行にあたって生駒本人が筆を執り、芸能生活15周年を迎えた今の気持ちをエッセイとしてつづった。写真から、そして文章から、今の生駒里奈に触れることができる。
■生駒里奈 コメント
デビューから15年ですか。そんな経ったのかー。きっと私の顔も大人になったかなと思ったら、そんなに変わった印象はなくて(笑)。
ただ、自分を包んでいる雰囲気はまた新しいものになっていました。青山さんに切り取っていただいた今の私をぜひ、手に取ってみてください。
写真集のタイトルとなっている「ルリカケス」は、世界でも奄美大島とその周辺離島にしか生息していない固有種の鳥さんです。固有種と、生駒里奈という1人しかいない人間を掛け合わせたタイトルにしました。
【プロフィール】
生駒里奈（いこま・りな）。秋田県出身。血液型＝AB型。
2011年8月21日、乃木坂46の一期生としてデビュー。1stシングル「ぐるぐるカーテン」から5作連続でセンターを務める。2018年5月、乃木坂46を卒業。卒業後は俳優として、舞台、映画、ドラマと幅広く活動を展開中。
【先行カット3点】生駒里奈らしい10年ぶり写真集
写真集の舞台は奄美大島。以前訪れたことがあり、この島の魅力に引き込まれたという生駒からのリクエストでロケが実現した。撮影は、ファースト写真集以来のタッグとなった青山裕企氏が担当した。
■生駒里奈 コメント
デビューから15年ですか。そんな経ったのかー。きっと私の顔も大人になったかなと思ったら、そんなに変わった印象はなくて(笑)。
ただ、自分を包んでいる雰囲気はまた新しいものになっていました。青山さんに切り取っていただいた今の私をぜひ、手に取ってみてください。
写真集のタイトルとなっている「ルリカケス」は、世界でも奄美大島とその周辺離島にしか生息していない固有種の鳥さんです。固有種と、生駒里奈という1人しかいない人間を掛け合わせたタイトルにしました。
【プロフィール】
生駒里奈（いこま・りな）。秋田県出身。血液型＝AB型。
2011年8月21日、乃木坂46の一期生としてデビュー。1stシングル「ぐるぐるカーテン」から5作連続でセンターを務める。2018年5月、乃木坂46を卒業。卒業後は俳優として、舞台、映画、ドラマと幅広く活動を展開中。