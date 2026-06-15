Aぇ! group小島健、女性誌初ソロ表紙で“彼氏感”あふれる表情を披露 後輩との関わり方の根底にSUPER EIGHTメンバーの存在
■『CanCam』“小島の名言”ピンナップも
4人組グループ・Aぇ! groupの小島健が、23日発売の『CanCam』8月号特別版（小学館）で女性誌初のソロ表紙を飾る。普段の陽気で親しみやすいキャラクターとはひと味違う、色気溢れるタンクトップ姿に、こちらを見つめるアンニュイな眼差し。まるで添い寝をしているかのような彼氏感満載の表紙カットは、思わずドキッとしてしまう仕上がりとなっている。
【別カット】一緒に近所をお散歩…オフ感あふれる小島健
さらに、誌面でも8ページの大特集を掲載。多彩なシチュエーションで撮り下ろしたビジュアルの数々と共に、Aぇ! groupのリーダーとしての顔、個人YouTubeチャンネルにかける思い、大好きなファッション、そして気になる恋愛観まで。気づけばどっぷりハマッてしまう“こじけんワールド”を徹底解剖する。
今回の撮影では、小島の“リアコ”な面にフォーカスするべく、スタジオに加えて何気ない街中でも撮影を敢行。小島と一緒に近所をおさんぽしているかのようなオフ感あふれるカットに、「こんなイケメンは街に普通には存在しないはず。でも、いそうな気がする親近感がまたメロい…！」とスタッフ一同キュンとする場面も。
また、スイカを食べるシーンでは、「スイカ大好きなんですよねー！」と豪快にもぐもぐ。カットがかかった後も、今年初のスイカを存分に堪能する姿が印象的だった。大人の色気と少年のような無邪気さを行き来するギャップから目が離せない、神ビジュアルの数々が満載となっている。
独自の感性から生まれる言葉と予測不能な空気感で人を惹（ひ）きつけ“こじけんワールド”を生み出してきた小島。インタビューでは、自由奔放に見えてストイックな一面も披露する。
「自分の名前が立っているものには責任を持たなあかんし、人任せなのはダサいじゃないですか」と、今年1月にスタートした個人YouTubeチャンネル「最強漢小島健伝説」では、自ら1本目の動画から徹底的にチェック。「自分がやっていることに満足することは一生ないんやろうな」と、唯一無二の世界観へのこだわりを明かす。
また、後輩たちとの交流も多く誰からも愛される小島。根底にある“みんなで楽しいことをやろう”というシンプルな考え方には、SUPER EIGHTのある先輩の存在が大きく影響しているそうで…。さらに、グループのリーダーとしての役目について聞くと「ほんまに何もしてないです」と謙虚なひと言。おちゃらけているようで実は誰よりも真面目。飾らないのに頼もしい――そんな沼男な魅力に注目だ。
また、今回は「人生の楽しみ」と語るほど大好きなファッションについてもたっぷりトーク。大好きなデニムに囲まれたファッションシュートでは、モデルとしても活躍する小島らしい存在感を発揮。ファッション観からリアルなクローゼット事情まで、本音で語っている。さらに気になる恋愛観にも直撃している。
付録は、小島の脳内をのぞき見することができる「ビバ！“小島の名言”ピンナップ」。「推しとは、推されるべき存在」など独自の感性が光る名言の数々と、メロすぎる撮り下ろしカット12点を両面で楽しむことができる。
4人組グループ・Aぇ! groupの小島健が、23日発売の『CanCam』8月号特別版（小学館）で女性誌初のソロ表紙を飾る。普段の陽気で親しみやすいキャラクターとはひと味違う、色気溢れるタンクトップ姿に、こちらを見つめるアンニュイな眼差し。まるで添い寝をしているかのような彼氏感満載の表紙カットは、思わずドキッとしてしまう仕上がりとなっている。
さらに、誌面でも8ページの大特集を掲載。多彩なシチュエーションで撮り下ろしたビジュアルの数々と共に、Aぇ! groupのリーダーとしての顔、個人YouTubeチャンネルにかける思い、大好きなファッション、そして気になる恋愛観まで。気づけばどっぷりハマッてしまう“こじけんワールド”を徹底解剖する。
今回の撮影では、小島の“リアコ”な面にフォーカスするべく、スタジオに加えて何気ない街中でも撮影を敢行。小島と一緒に近所をおさんぽしているかのようなオフ感あふれるカットに、「こんなイケメンは街に普通には存在しないはず。でも、いそうな気がする親近感がまたメロい…！」とスタッフ一同キュンとする場面も。
また、スイカを食べるシーンでは、「スイカ大好きなんですよねー！」と豪快にもぐもぐ。カットがかかった後も、今年初のスイカを存分に堪能する姿が印象的だった。大人の色気と少年のような無邪気さを行き来するギャップから目が離せない、神ビジュアルの数々が満載となっている。
独自の感性から生まれる言葉と予測不能な空気感で人を惹（ひ）きつけ“こじけんワールド”を生み出してきた小島。インタビューでは、自由奔放に見えてストイックな一面も披露する。
「自分の名前が立っているものには責任を持たなあかんし、人任せなのはダサいじゃないですか」と、今年1月にスタートした個人YouTubeチャンネル「最強漢小島健伝説」では、自ら1本目の動画から徹底的にチェック。「自分がやっていることに満足することは一生ないんやろうな」と、唯一無二の世界観へのこだわりを明かす。
また、後輩たちとの交流も多く誰からも愛される小島。根底にある“みんなで楽しいことをやろう”というシンプルな考え方には、SUPER EIGHTのある先輩の存在が大きく影響しているそうで…。さらに、グループのリーダーとしての役目について聞くと「ほんまに何もしてないです」と謙虚なひと言。おちゃらけているようで実は誰よりも真面目。飾らないのに頼もしい――そんな沼男な魅力に注目だ。
また、今回は「人生の楽しみ」と語るほど大好きなファッションについてもたっぷりトーク。大好きなデニムに囲まれたファッションシュートでは、モデルとしても活躍する小島らしい存在感を発揮。ファッション観からリアルなクローゼット事情まで、本音で語っている。さらに気になる恋愛観にも直撃している。
付録は、小島の脳内をのぞき見することができる「ビバ！“小島の名言”ピンナップ」。「推しとは、推されるべき存在」など独自の感性が光る名言の数々と、メロすぎる撮り下ろしカット12点を両面で楽しむことができる。