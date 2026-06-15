バレエダンサー・堀内將平、ツインプラネット所属に「自分にしかできないことを探し続けていきたい」【コメント全文】
バレエダンサーの堀内將平が、ツインプラネットに所属することが15日、発表された。
【写真】バレエダンサー・堀内將平、見事な肉体美
堀内は東京都生まれ。10歳よりバレエを始める。2008年ジョン・クランコ・スクールに留学。12年ルーマニア国立バレエにアーティストとして入団、13年にソリスト、14年にファースト・ソリストに昇格。15年8月Kバレエ カンパニーにアーティストとして入団した。
16年9月ファースト・アーティスト、17年9月ソリスト、18年9月ファースト・ソリスト、19年9月プリンシパル・ソリスト、20年10月プリンシパルに昇格。25年12月をもって、Kバレエのプリンシパルを卒業。現在は、舞台のみならずメディアやクリエイティブ領域へも活動の幅を広げている。
【コメント】
このたび、私、堀内將平はTWIN PLANETに所属することになりました。
14歳で海外へ渡り、言葉も文化も違う中でバレエと向き合ってきました。
日本に拠点を移してからも、K-BALLET TOKYOでの活動や、振付や公演のプロデュースなどで、数えきれないほどの美しい瞬間に恵まれてきました。
そして次第に、「踊り」の先にあるものにも興味を持つようになり、新しい価値観や、まだ見たことのない景色に惹かれるようになりました。
これからはバレエダンサーという枠にとどまらず、一人の表現者として、自分にしかできないことを探し続けていきたいです。
その過程で見つけた景色や感動をみなさまと共有していけたら嬉しく思います。
今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。
堀内將平
【写真】バレエダンサー・堀内將平、見事な肉体美
堀内は東京都生まれ。10歳よりバレエを始める。2008年ジョン・クランコ・スクールに留学。12年ルーマニア国立バレエにアーティストとして入団、13年にソリスト、14年にファースト・ソリストに昇格。15年8月Kバレエ カンパニーにアーティストとして入団した。
16年9月ファースト・アーティスト、17年9月ソリスト、18年9月ファースト・ソリスト、19年9月プリンシパル・ソリスト、20年10月プリンシパルに昇格。25年12月をもって、Kバレエのプリンシパルを卒業。現在は、舞台のみならずメディアやクリエイティブ領域へも活動の幅を広げている。
このたび、私、堀内將平はTWIN PLANETに所属することになりました。
14歳で海外へ渡り、言葉も文化も違う中でバレエと向き合ってきました。
日本に拠点を移してからも、K-BALLET TOKYOでの活動や、振付や公演のプロデュースなどで、数えきれないほどの美しい瞬間に恵まれてきました。
そして次第に、「踊り」の先にあるものにも興味を持つようになり、新しい価値観や、まだ見たことのない景色に惹かれるようになりました。
これからはバレエダンサーという枠にとどまらず、一人の表現者として、自分にしかできないことを探し続けていきたいです。
その過程で見つけた景色や感動をみなさまと共有していけたら嬉しく思います。
今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。
堀内將平