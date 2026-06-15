6月15日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日の天気

今朝は天草地方などで少し雨が降りましたが、この後は各地で晴れ間が出そうです。今週は晴れる日が少なくなってきますので、日差しが出るタイミングで洗濯物は干しておきたいところです。日中の最高気温は熊本市で29℃の予想で、昨日の25.8℃よりは高くなりそうです。

明日以降の天気

明日火曜日は曇り空で、ところにより時々雨が降る予想です。特に県の南部の方が午前・午後ともに雨が降りやすくなります。熊本市などは曇り空でところにより雨が降る天気になりそうです。水曜日、木曜日、金曜日も同じように曇りや雨の天気が続くでしょう。雨が降っても気温は28℃や29℃と高い日が多く、徐々に湿度が上がってムシムシとした空気感に変わってきます。

明子のささやき

今週は梅雨前線がだんだん近づいてきそうです。先週は前線が沖縄の南まで離れていたためカラッとした晴れが続いていたのですが、明日は次第に前線が北上し、夜になると九州南部に近づいてきます。

その後しばらくは九州南部付近に停滞することが多くなるため、特に南部が降りやすい状況になります。そして週末になると前線上の低気圧が通過する見込みで、かなり湿った空気が入るため、週末はより蒸し暑く雨の降り方も強まってきそうです。

沖縄はこの週末ぐらいに晴れ予想が出てきているので、そろそろ梅雨明けの可能性があります。沖縄の梅雨明け頃から熊本は梅雨本番となりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。