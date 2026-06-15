BE:FIRST、ワールドショーケースNY公演追加発表 チケット即完売受けて急きょ決定
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』のアメリカ・ニューヨーク公演の追加公演を10月22日に開催することが15日、発表された。
【シーン写真】パフォーマンス以外の姿も…海辺でのBE：FIRST
同追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急きょ決定した。
BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』を開催する。8月にはインドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』への出演も控えている。さらに、6月12日には世界的アーティスト・ジャネット・ジャクソンとのコラボレーション楽曲「Doesn’t Really Matter（Remix）」がサプライズリリースされ、14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演し、コラボパフォーマンスを披露した。
グローバルシーンを見据えた活動を重ねる中で、ニューヨーク公演の追加開催が決定。海外での関心と期待の大きさを印象づけた。
なお、ニューヨーク追加公演のチケットは、AMEXカード先行（先着販売）が現地時間あす16日午前10時から17日まで、一般販売（先着販売）が18日午前10時からとなる。
【BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026詳細】
■バンコク
Samyan Mitrtown Hall
9月25日
■台北
Legacy TERA
9月27日
■マニラ
New Frontier Theater
10月3日
■ニューヨーク
Racket NYC※追加公演
10月22日
Gramercy Theatre
10月23日
【シーン写真】パフォーマンス以外の姿も…海辺でのBE：FIRST
同追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急きょ決定した。
BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』を開催する。8月にはインドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』への出演も控えている。さらに、6月12日には世界的アーティスト・ジャネット・ジャクソンとのコラボレーション楽曲「Doesn’t Really Matter（Remix）」がサプライズリリースされ、14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演し、コラボパフォーマンスを披露した。
なお、ニューヨーク追加公演のチケットは、AMEXカード先行（先着販売）が現地時間あす16日午前10時から17日まで、一般販売（先着販売）が18日午前10時からとなる。
【BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026詳細】
■バンコク
Samyan Mitrtown Hall
9月25日
■台北
Legacy TERA
9月27日
■マニラ
New Frontier Theater
10月3日
■ニューヨーク
Racket NYC※追加公演
10月22日
Gramercy Theatre
10月23日