「イケメンすぎてびっくり」　サッカー日本の地上波中継で知名度急上昇…同点弾25歳がお茶の間話題「世界にバレた」

1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。夢舞台初出場で貴重なゴールを挙げた25歳・中村敬斗に注目が集まっている。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制したが、7分後に中村が輝きを放った。

久保建英からマイナスのパスを受けると、ペナルティエリアのわずかに外から右足を振り抜く。相手選手の股下を通した同点弾に、何度もガッツポーズを見せた。

フランス2部、スタッドランスでプレーする25歳。2023年にA代表に初選出され、デビューから6試合6得点を記録した。甘いマスクでも人気だが、W杯で初めて見た視聴者もおり、Xでは「中村敬斗がイケメンすぎてびっくりした朝」「中村敬斗って誰やめっちゃ若いやん すごいイケメンじゃね？」「中村敬斗、人気爆発しちゃうね、めちゃイケメンだし」「中村敬斗の顔がバレ始めてる 顔が良すぎる」「さすがに中村は世界にバレたか」などの声が上がっていた。

膝まで長いソックスを着用する選手が多い中、中村は短いソックスでプレー。自身の公式サイトKeito-ismの公式インスタグラムでは、「子どもたちへ 僕がソックスを短くしているのは、足がつりやすい体質で、長い間そのことに悩み続けてきたからです」と説明している。



（THE ANSWER編集部）