1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。後半、あまりにも素の反応を見せるシーンがあり、爆笑が広がった。

オランダに2度リードを奪われる苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。

執念を見せた試合で、後半26分に久保建英が相手選手と接触。左膝を痛め苦悶の表情を浮かべる中、国際映像はスマートフォンを手に笑みを浮かべる客席の金髪女性の姿をとらえた。

久保の状態を案じて緊迫感を漂わせていた本田は、思わず「誰？」と素の反応。X上でも話題となった。

「本田さんの解説で1番面白かったのこれだろ」

「こういうの見てる側思ってること代弁してくれてる笑笑」

「本田さん、今回も実況熱くていいわー！って思ってる中での 誰…？おもろすぎた」

「これホンマに声出して笑った」

「本田さん何処までも視聴者目線の解説で楽しめる」

ちなみにこの女性はWWEのスーパースター、リブ・モーガンだった。



（THE ANSWER編集部）