根回し、裏切り、破滅と復讐……ドラマのプロが全力オススメ！大人が楽しめる珠玉の「権力闘争ドラマ」

視聴率40％超えのメガヒット作から隠れた名作まで

多数派工作をして、罠にはめ、有力者を抱き込んで――どんな手を使ってでもライバルを蹴落としてノシ上がる。

一般企業から政界まで、あらゆる組織で繰り広げられている光景だ。物語として面白く、多くの視聴者にとって身近な題材でもあるため、権力闘争をテーマにしたドラマは数多く制作されてきた。なかには最高視聴率が40％を超え、社会現象となった名作も存在する。

では、本当に面白い権力闘争ドラマはどれなのか。FRIDAYは元テレビプロデューサーやテレビコラムニストなど、ドラマに精通する６人のプロらに取材し、BEST10を選出した。

『ハゲタカ』（NHK ’07年放送）主演・大森南朋

最も多くの識者から「権力闘争ドラマの名作」と評価されて１位に輝いたのが、’07年放送の『ハゲタカ』(NHK)だ。大森南朋（54）演じる外資のファンドマネージャーが次々と日本企業を買収していくという物語で、大森は本作をきっかけに、一躍人気俳優となった。

元日本テレビプロデューサーで大和大学社会学部教授の岡田五知信(さちのぶ)氏は「企業の買収劇を単なる経済の話ではなく、人間ドラマとして描いている」と絶賛する。

「このドラマが秀逸なのは、買収される企業がいずれも根深い問題を抱えている点です。経営陣は業績悪化の責任を取らず、経費の私的利用などにも手を染めている。ところが、融資をしている銀行はこれらの問題を解決しようとせず、先送りする。視聴者はその姿を見て、主人公がただの″ハゲタカ″なのか迷います。様々な買収劇を描きながら、企業とは誰のものなのか、資本主義とは何なのかを考えさせられる作品です」

コラムニストの木村隆志氏も『ハゲタカ』を高く評価する。

「スタッフ陣にくわえ、松田龍平（43）や柴田恭兵（74）ら出演俳優も超一流。ＮＨＫは『ハゲタカ』以降から、骨太な作品を作り始めた。視聴率がすごく良かったわけではないものの、″ＮＨＫは朝ドラと大河しかない″という評価を覆した点で『ハゲタカ』を推したい」

記事下の表は、識者への取材を基に編集部が作成した「珠玉の権力闘争ドラマBEST10」だ。以下、ランクインした作品の魅力を解説していこう。

’03年放送の『白い巨塔』（フジテレビ系）は、『ハゲタカ』に迫る支持を集め２位に入った。大阪の大学病院を舞台に、唐沢寿明（62）演じる財前五郎助教授が、教授の座を狙って熾烈な権力闘争を展開していく物語だ。

「唐沢演じる主人公は天才的な技術を持つ外科医。財前は医学界の頂点に立つという野望を叶えるために″政略結婚″し、教授選で他の教授に根回しをしながら、自らの望みを叶えるべく動いていきます。

印象的だったのが唐沢の義理の父親・財前又一を演じた西田敏行（享年76）の演技。料亭で食事をしている最中、又一が主人公に向かって言う『人間の究極の欲望は名誉や』『カネはどこまでいってもカネにすぎへん』というセリフは、異様な迫力がありました。医学界という馴染みのない世界が舞台でありながら、30％を超える視聴率を獲得した実績も考えれば、ランキングの上位に入れるべきでしょう」（同志社女子大学教授の影山貴彦氏）

『白い巨塔』（フジテレビ系 ’03年放送）主演・唐沢寿明、江口洋介

『半沢直樹』（TBS系 ’13年放送）主演・堺 雅人

権力闘争ドラマを語るうえで外せない『半沢直樹』（TBS系）は３位にランクイン。’13年に『日曜劇場』で放送された本作は、堺雅人（52）演じるバンカーが出世争いや派閥争いに巻き込まれながら、行内の不正を暴き、悪党を駆逐していく勧善懲悪の物語だ。

「債権の回収や融資先のホテルの経営再建など、無理難題を押し付けられながらギリギリで切り抜けていく姿がなんとも痛快です。終始ヒリヒリする展開のなか、上戸彩（40）演じる妻とのシーンが、いい緩衝材になっている。香川照之（60）が演じる大和田常務など、自分の出世のためなら何でもするライバルキャラたちも魅力的。42.2％という圧巻の最高視聴率も踏まえれば、ベスト３に入るでしょう」（テレビコラムニスト・桧山珠美氏）

サラリーマンを題材にした名作といえば、’09年放送の『不毛地帯』（フジテレビ系）が有名だ。日本陸軍の参謀として活動した主人公が、終戦後に商社マンに転身し、辣腕を振るう。前出の木村氏は「他のドラマに比べてスケールが桁違いに大きい」と魅力を分析する。

「同じ山崎豊子原作の『白い巨塔』は大学病院という狭い世界の物語でしたが、『不毛地帯』は戦後の世界全体が舞台。航空自衛隊で使う戦闘機の選定競争や日米の自動車会社の提携、中東での石油採掘など、主人公は巨大なビジネスに挑戦します。そしてその過程で、政治家などにカネをばらまくライバル企業や、自分の出世をよく思わない社内の派閥から足を引っ張られる。主人公はそれらの妨害を悉く跳ね返し、社長すら引きずりおろす。最近のドラマにはない骨太さが、この作品の一番の凄みです」

『不毛地帯』（フジテレビ系 ’09年放送）主演・唐沢寿明

『FRIDAY』2026年6月19日号より