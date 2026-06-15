「点差以上の実力差がありました」

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こう言うのは、独元1部ビーレフェルトでヘッドコーチを務めた鈴木良平氏。ドイツ（FIFAランク10位）がキュラソー（同82位）を7-1で圧倒した日本時間15日のE組初戦を見て、「ドイツ人の『試合終了の笛が吹かれるまで全力でゴールを狙う』というメンタリティーが発揮された試合とはいえ、W杯初出場のキュラソー選手が気の毒に思えてしまいました」というのだ。

先制したのはドイツ。前半6分にヴィルツからのパスに走り込んだMFヌメチャがゴール右に流し込んだ。21分にW杯初出場のキュラソーがMFコメネンシアの左足で歴史的初得点を挙げて同点に追いついたものの、その後は一方的な展開になった。ボール保持率61％のドイツが26本ものシュートを乱れ打ち、対してキュラソーのシュートは7本。よく7-1で済んだという展開だった。

「今回のW杯は出場国がこれまでの32カ国から48カ国に拡大された。その弊害が出てしまった」

と、前出の鈴木氏がこう続ける。

「拡大W杯には＜フットボールのグローバル化＞というFIFAの理念があるが、同時に＜ビジネスチャンスを広げる＞という側面がある。その副産物として実力に大きな隔たりのある国同士のカードが生まれ、その結果として今回のような大量得点差の試合が出てきてしまう。W杯全体のレベルダウンにつながり、＜W杯は真の世界一を決める大会ではないのか？＞と懐疑的な見方が蔓延することにならないか。W杯の肥大化はサッカーの未来にとって歓迎すべきことばかりではないと思います」

まったくだ。

◇ ◇ ◇

一方、森保ジャパンは初戦のオランダ戦を２−２で引き分け、貴重な勝ち点１を手にした。主力の相次ぐ離脱に見舞われながら、２度のビハインドを追い付いてつかんだ勝ち点１は、今後の１次リーグを戦う上で極めて大きな意味を持つ。いったいなぜなのか。●関連記事 【もっと読む】森保ジャパン1次リーグ「突破率100％」の吉兆データ では、それらについて詳しく報じている。