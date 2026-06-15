日本サポーターが試合後にスタジアムのゴミ拾いを行った

北中米共催ワールドカップ（W杯）でも日本代表サポーターのゴミ拾いが脚光を浴びている。

FIFA公式も「リスペクト」と日本サポーターの振る舞いに注目している。

日本は現地時間6月14日にグループリーグの初戦でオランダ代表と対戦。2度のリードを追いつき、2−2の引き分けで試合を終えた。グループ最大のライバルと目されるオレンジ軍団から価値ある1ポイントを掴み取った。

常にリードを許す苦しい展開を強いられていた日本だったが、スタジアムに足を運んだサポーターたちの大声援は大きな後押しとなったはずだ。米スポーツ専門放送局「ESPN」のサッカー専門Xアカウント「ESPN FC」は試合後にそんな日本サポーターがスタンドでゴミを広い集める様子の写真に「他の国にはない伝統」と注目。FIFAも公式Xで「日本のサポーターが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクト」と日本人サポーターの振る舞いに注目した。

もはや国際大会における風物詩ともいえる日本代表サポーターの振る舞いだが、今大会でもあらためて注目を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）