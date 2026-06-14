〈「病院に来てないらしいぞ。携帯にも出ない」誰よりも優秀だった彼女に何が⋯？ 期待の女性研修医が【突然、姿を消した理由】〉から続く

自室で昏睡状態に陥っていた優秀な同期・杉ちゃん。彼女が抱えていたあまりに深い闇を知り、著者は「うつは甘え」という自身の偏見を恥じる。

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その後、後期研修で外科医となった著者だったが、転籍した大学病院で過酷なパワハラと雑務に追われ、心身ともに追い詰められていく。

精神科医・駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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彼女に診断された病名は⋯

その日の午後、まったく音沙汰のないことを心配した上司たちが研修医寮を訪れると、杉ちゃんは自室で気を失っていた。上司は杉ちゃんをすぐさま研修病院の救急科に搬送した。

杉ちゃんは自室で大量の睡眠薬を飲んで昏睡状態に陥っていたという。意識が回復後、精神科医との面談の結果、彼女は「うつ状態」と診断され、すぐさま休職に入ることになった。

周囲からの期待に応えなければという責任感に囚われていた彼女はずいぶん前から夜眠れず、ネットで入手した睡眠薬を服用しながら勤務を続けていたという。

しかし、病棟での緊張感が24時間抜けなくなり、睡眠薬を飲んでも眠れなくなった。心も体も限界に来たのだ。それでも「自分がやらなければ」という責任感から勤務を続けていたが、ある日、頭の中に靄がかかって集中ができなくなり、まとまらない思考の中、苦痛から逃れるように睡眠薬を多量に飲んでしまったという。

循環器内科の上司や、周囲の同僚、研修医の同期たちは誰も彼女の変化に気づけなかった。私もそのひとりだった。同期がそれほどまで追い詰められていたことに思い至れなかった自分が情けなかった。

うつや適応障害は「甘え」の誤解

じつはこのときの私は精神科に良いイメージを持っていなかった。手術もできず、がんも治せず、患者の話を聞くだけでいつも定時帰宅する“お気楽な科”だと思っていた。そして、そんなお気楽な科を志望する医者を見下してもいた。

それだけではない。白状すれば、うつ病や適応障害についても「やる気が足りないのでは」と考えていた。

「世の中の多くの人々が日々の重圧に耐え、眠い目をこすって満員電車に揺られ、嫌な上司に頭を下げて働いている。誰だって朝は体が重いし、仕事に行きたくない。でも、そこを気合で乗り越えていくのが大人だろう」

私は口に出さずともこんなふうに思っていたのだ。「やる気が足りない」「甘えだ」という偏見は、根性論で自分を律してきた人ほど抱きやすい。その点で非常に根深いものといえる。

そんな私にとって、杉ちゃんの休職と精神科への入院は大きな衝撃だった。同時に、精神疾患の捉え方にも変化が生じた。

どんなに優れた能力を持つ人でも環境次第で心が折れることはある。杉ちゃんの一件により、そんな当たり前のことをようやく理解したのだ。

初期研修を終えて⋯

2年間の初期研修を終えると、いよいよ自分の専門分野を絞り、一人前の専門医を目指して修業する「後期研修」に移る。初期研修が広く浅く全科を回るのに対し、後期研修は深くひとつの道を進むことを覚悟する期間ともいえる。私は東京都内にある中規模のT病院の外科を「後期研修先」に選んだ。

T病院には外科医が4名在籍していて、私はそのチームの一番下っ端に5人目として加わった。ある種、直感的に志した外科だったものの、現場での勤務が始まると私はだんだんとその魅力にとりつかれていった。

テレビドラマではよく「メス！」（パシッ）と、手術室で看護師からメスを渡されるシーンが描かれる。だが、実際にメスを使うのは最初の皮膚切開だけだ。

私は最初の一刀で皮膚を切って肉が現れる瞬間と、最後の縫合で傷口がピタッと閉じて肉が見えなくなる瞬間がたまらなく好きになった。

内科的な治療が薬で少しずつ状態を改善していくのに対し、外科は物理的な介入で結果を出す。そこには初期研修医時代に回遊したほかの診療科ではけっして味わうことのできない原始的で職人的な快感があった。

後期研修医は治療の全責任を一人で負う。初期研修とは比較にならないほどの業務量があり、朝は6時に出勤し、退勤するのはいつも22時すぎ。家に戻る時間が惜しく、空いている当直室を使って病院に泊まり込んだ。週に2回は当直で、夏休みの3日以外は病院に顔を出した。

上司に恵まれ、厳しくも丁寧な指導を受けた。4名の医師たちはチームワークもよく、誰もが外科医の仕事に誇りを持っていることが伝わってきた。

「上司の期待に応えたい」「早く一人前になりたい」という思いから、症例欲しさに先輩の当直を譲ってもらってまで余計に働いた。1年間の出勤は362日にのぼった。

そんな激務でも不思議と忙しさを感じなかった。少しずつできる手術が増えていく充実感があった。私は外科医という職にとりつかれ、仕事中毒になっていった。

自他ともに認める不器用ゆえ技術はたいして向上しなかったが、上司は粘り強く指導を続けてくれた。その結果、1年がすぎるころには、通常、後期研修医では経験できないほどの手術件数をこなしていた。

一刻も早く現場に出て、自分の力を試したい。胸の奥では、外科医としての期待と野心がワクワクと熱い塊になって脈打っていた。

「おまえ、ふざけてんじゃねえぞ！」

後期研修2年目、私は関東地方のU大学病院に配属された。専門医資格を取得するには、1年間は大学病院でしか学べない症例を経験する必要があるためだ。

後期研修医としてU大学病院に飛び込んだ私に待っていたのは、ひたすら雑用をこなす日々だった。患者に必要な入院書類の記入、術前に必要な採血や点滴、検査……。それまでのT病院ではすべて看護師がしてくれたことも、ここでは後期研修医が行なわなければならない。

ある上級医には術前の画像検査でこだわりの撮像法があった。上級医がスムーズに手術できるよう術前の準備を整えるのもわれわれの仕事だが、ほかの医師の手術では必要のないオーダーだったこともあり、当日準備係だった私はその用意をすっかり忘れていた。手術前のカンファレンスでその画像が用意されていないことを知った上級医は激怒した。

「おまえ、ふざけてんじゃねえぞ！」

上級医は手元のお茶のペットボトルを私に向けて投げつけた。私の胸元に当たったペットボトルが床に転がった。

「はい、すみません」

黒子である研修医に許されるのは謝罪だけだ。ほかの医局員たちは押し黙り、嵐が通りすぎるのを待つ。

術中はひたすら鈎引と吸引。手術が終われば、術後の傷の処置や術後合併症に対応する。一つでもミスがあれば、怒鳴られ、時に蹴りが飛んでくる。

手術をした患者に合併症が起きた際、対応するのも下っ端だった。T病院では、手術した患者に問題があれば、夜間や休日であっても執刀医が患者のもとに駆けつけていた。しかし、ここでは尻拭いは研修医の役目だった。

やる気が下がるにつれてミスを連発、そして⋯

大人数での行動が苦手な私は、大学病院における大所帯での生活にも戸惑った。

U大学病院には後期研修医だけでも15人が所属しており、朝から晩まで集団行動が要求された。1人でも遅れたり、間違った行動をすると、連帯責任で全員が𠮟責される。『白い巨塔』でお馴染みの教授回診や、何十人もの医師が集って激論を交わすカンファレンスの前は、緊張でいつも胃が喉元までせり上がってきた。

成長を感じられる充実感に満ちたT病院から、雑用と謝罪だけのU大学病院へ。

このギャップが苦しく、自分がみじめに思えてくる。

U大学病院に勤めて半年がすぎると、仕事へのやる気が減っていくのにつれて、私はたびたびミスを犯し、上級医に怒られることが多くなった。

「使えねーな。よく医師免許取れたね」

術前・術後検査の漏れや、カンファレンスでの予習不足、術後合併症の対応遅れ……ミスをすると焦り、頭の中が混乱し、それがさらなるミスにつながった。

私は上級医から目をつけられるようになった。

「使えねーな。よく医師免許取れたね」「キミが医者になったら、患者が可哀そうだ」「空気は吸っていいから邪魔だけはすんなよ」

ミスの多い私は、医局において“何を言っても許される存在”になっていた。

ただ罵倒され、揶揄され、嘲笑される日が続いた。

T病院では毎日残って勉強していた手術もどうでもよくなっていた。朝、病院に出勤した瞬間から、一刻も早く自室に帰って休みたいと考えるようになった。

「もうやめたい」頭の中でそんな思いが渦を巻いた。U大学病院の同期たちともなじめず、相談する相手もいなかった。

「この環境でがんばるのはもう無理だ」

そう感じた私は後期研修医2年目の後半、外科をやめる決断を下した。

指導担当の大学教授との面談で、自らの意思を伝えた。

「後期研修もあと少しだろ。せっかくここまでやってきて、こんな時期にやめるのはもったいなくないか？」

教授はそう言って慰留してくれたが、私の決意は揺るがなかった。もうこの場所にいることに耐えられなかったし、外科医になりたいという気持ちも消え失せていた。

こうして私はあっさりと外科をやめた。ゲームで「逃げる」のコマンドを押すように。

「本当に医者になっていいのか」

この段階で診療科をやめる医師はまれだ。“脱落者”としての後ろめたさから、大学もやめたいと考えた。ただ、次にどうすべきかもわからない。こんな自分が本当に医者になっていいのか、私は迷いの中にいた。

そのころ、暇にまかせてネットサーフィンをしていて、あるブログを見つけた。

ブログの筆者は、外科から精神科に転科したという医師だった。

「精神科には手技はないけど、これまでの自分の人生を丸ごと患者の治療に活かせる」「精神疾患を抱えている人はみんな挫折を経験している。同じように挫折を知る医師はより患者に寄り添える」

ずいぶん耳触りの良いことが書いてあった。今なら「別に挫折を経験していなくてもふつうに精神科医にはなれるだろう」と笑い飛ばすかもしれないが、外科から逃げだした自分にはこの文章が突き刺さった。同時に、杉ちゃんの一件も思い出していた。

実際、精神科には、転科してきた医師が非常に多い。それは精神科が手術も手技もなく、違う診療科から来てもイチから学びやすいからだ。精神科の患者はさまざまな病気を抱えるケースもあり、前の診療科での経験が活かせたりもする。

精神科医というのも悪くないかもな。「大学病院から逃げるため」こうして私はなんとなく精神科医を志すことになる。

「逃げる」コマンドを押した私の、職場探しが始まった。「外科」での約2年の後期研修はリセットされ、「精神科」として新たに3年間を後期研修医として働く必要がある。私は苦手とする大人数での集団行動を避けるため、大学病院で勤務する必要のない「専門医プログラム」のある病院を探した。

昨今、忙しくて労働時間の長い外科系の診療科は敬遠され、時間に余裕がある精神科や麻酔科などを目指す医師が増えている。都心では精神科医が増えすぎ、その数を制限する地域もあるほどだ。

しかし、このころはまだ精神科志望者は売り手市場で、中途半端に外科をやめた私でも雇ってくれる病院は複数あった。

次に選んだのはK病院の精神科

関東地方のU大学病院ではぐれ者となった私は、できるだけ遠方に行きたいと望んだ。そして、東北地方にあるK病院を精神科の修業の舞台と決めた。

引っ越しをした時期はまだ肌寒く、ダウンジャケットを着ている人もちらほら見かけた。赴任先に着いて最初に驚いたのは、賃貸マンションにストーブと床暖房が設置されていることだった。

K病院における精神科研修医の週間スケジュールは次のとおりだ。

月曜日：（午前）病棟業務（午後）外来予診、外来陪席

火曜日：（午前）病棟業務（午後）電気けいれん療法

水曜日：（午前）外来予診、外来陪席（午後）急患対応、カンファレンス

木曜日：（午前）行動制限カンファレンス（午後）急患対応、クルズス

金曜日：（午前）病棟業務（午後）外来予診、外来陪席

精神科1年目でいきなり患者を一人で診察することはできない。新患が来院したら、診察の前の聞き取りを行なう。これが「予診」で、上級医がこの情報をもとに患者の本診察をする。この診察を後ろから見学させてもらうのが「陪席」。

入院した患者の診察をし、検査や治療の指示をしたりするのが「病棟業務」。上級医から講義を受けるのが「クルズス」である。

こう書くとスケジュールがびっしり詰まっているように見えるが、精神科に転科した最初の感想は「暇だなあ」。外科時代との一番の違いは働く時間だった。

精神科では朝は8時に出勤して17時には退勤。残業はほとんどなく、時間外の呼び出しもまずない。完全な週休2日制で休日出勤もなし。外科時代に6時〜22時、1年の362日出勤をしていたころとは雲泥の差である。これまで業務終了後は帰って寝るだけの時間しかなかったのが、18時には家に着けてしまう。最初は仕事の終わりが早すぎて、そわそわと不安になったくらいだ。

そして、K病院の精神科にはゆったりとしたムードが漂っている。精神科の患者は身体疾患の患者と異なり、入院期間が長い。平均3カ月ほどの入院が必要で、外科のように数週間で退院ということは少ない。看護師にも穏やかな人が多く、外科病棟の殺伐とした空気はここにはない。

「メスを置いた自分」への後悔

目の回る忙しさがなくなり、時間的な余裕が生まれたことで、逆に外科への未練がつのるようになった。ここには、止まらない出血も、張り詰めた緊張感で握るメスもない。ただ、患者の淀んだ独白を聞き、終わりのない泥沼に付き添うような時間がある。手術が好きだった分、「メスを置いた自分」への後悔が大きかった。

精神科医としての成長が目に見えにくいというのも一因だった。外科では「Aという手術ができるようになった」「1時間でB手術を終えることができた」といったわかりやすい指標があり、能力の向上を実感できる。

一方、精神科では「自分は本当に前に進めているのか？」という不安が湧き、自信が持ちにくい。

「踏ん張れなかったのは自分の甘さのせいだ」

口には出さなかったが、心の中では事あるごとに外科時代の思い出が湧きあがった。あのころを懐かしく感じるたびに「踏ん張れなかったのは自分の甘さのせいだ」と忸怩たる気持ちになった。

（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））