元日本代表DFでサッカー解説者・松木安太郎氏（68）が15日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦し、過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げたことについてコメントした。

日本代表は、先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。しかし、19分に勝ち越しを許した。

1−2で迎えた後半43分、右CKから途中出場のFW小川が頭を振り抜いた。このシュートがMF鎌田の頭に当たり、ゴールに吸い込まれた。日本は土壇場で再び同点に追いついた。

松木氏は、まず「なんか気分は勝った感じですよ。それぐらいのゲームでしたね」と言い、羽鳥慎一アナウンサーの「2回追いついたから、まあ引き分けなんですけど、負けなかったなぁっていう感じですね」に、「いやぁ本当です。だからもうなんか僕ねぇ、勝ったんじゃないかなって」と笑みを浮かべながら話した。