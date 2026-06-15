本当に買ってよかった！2026年上半期ベストコスメ

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。話題のアイテムが続々登場した2026年上半期。たくさんのコスメを試した中から、「これは本当に買ってよかった！」と心から思ったお気に入りを厳選してご紹介します♡仕上がりの美しさはもちろん、使いやすさやトレンド感まで兼ね備えたアイテムばかり。ぜひ参考にしてみてくださいね！

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シュウ ウエムラ アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト（ルミ ブルー）

シュウ ウエムラ アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト（ルミ ブルー）／5,830円（税込）

肌・下地・ファンデーションの3層をロックし、美しいベースメイクを長時間キープしてくれる化粧下地。

みずみずしいテクスチャーでスーッと軽やかに伸び広がり、うるおい感を保ちながら肌にぴたっと密着してくれるので、乾燥崩れが気になる日にも◎。

「ルミ ブルー」はほんのり青みを帯びたカラーで、白浮き感なく自然な明るさと澄んだ印象をプラス。

ツヤ感を引き出しながら毛穴や色ムラも自然にぼかしてくれるので、ファンデーションの仕上がりまで格上げしてくれるように感じました♡

ケイト ジュレリープリキッドファンデーション（00P）

ケイト ジュレリープリキッドファンデーション（00P）／2,310円（税込）

「くらげファンデ」として話題になった、美容液リキッドファンデーション。

ジュレのようにみずみずしいテクスチャーが肌にするすると伸び広がり、薄膜なのに毛穴や色ムラを自然にカバー。

まるで肌そのものがきれいになったような、つるんとしたうるツヤ肌印象に♡

ツヤ系ファンデでありながらテカりにくく、時間が経っても透明感印象が続くので、厚塗り感なく肌をきれいに見せたい人や、今っぽい抜け感のあるツヤ肌が好きな人におすすめです！

トーン フルール シフォン プレスト パウダー

トーン フルール シフォン プレスト パウダー／4,400円（税込）

超微細パールによる光拡散効果で、くすみや毛穴をふんわりカバーしながら、自然な明るさをプラスしてくれるプレストパウダー。

さらっとした仕上がりなのに、ほんのりツヤを感じるちょうどいいセミツヤ肌に整えてくれます♡

パウダーは驚くほどきめ細かく、重ねても粉っぽくなりにくいのが魅力。

さらに美容液成分約68％配合で、パウダーなのに乾燥を感じにくいしっとり感のある使い心地もお気に入り！

肌がきれいに見えるので、気づけば毎日のベースメイクの仕上げに欠かせない存在になりました。

エテュセ アイエディション（カラーパレット）N（25 シーグラスベージュ）

エテュセ アイエディション（カラーパレット）N（25 シーグラスベージュ）／1,540円（税込）

夏の砂浜でキラキラ輝くシーグラスをイメージした夏の新色！

一見ベーシックなベージュカラーですが、光が当たるたびにブルーパールがきらめき、透明感あふれる目元を演出。

締め色のシアーブラウンには繊細なパールが入っており、重たさのない自然な陰影感で、洗練された目もと印象に。

ナチュラルなのにおしゃれ見えする絶妙な配色＆2色を重ねるだけの簡単な使い方で、つい手が伸びてしまう出番の多いアイシャドウです♡

デジャヴュ フォルミングラッシュ プレミアム

デジャヴュ フォルミングラッシュ プレミアム／1,870円（税込）

独自開発のジェル状フィルム液がまつ毛をなめらかにコーティングし、表面の凹凸を整えながらつるんと補正。

根元はしっかり存在感を出しながら、毛先はスッと細く伸びるので、目力が出るのにやりすぎ感のない仕上がりに♡

ダマになりにくく、まるで自まつ毛そのものがちゅるんときれいになったような仕上がりに感動！

カールキープ力の高さや、お湯でオフできる手軽さもあり、毎朝のまつげメイクに愛用しています。

キャンメイク グロウフルールチークス（19 さくらんぼソーダフルール）

キャンメイク グロウフルールチークス（19 さくらんぼソーダフルール）／880円（税込）

ブライトカラーのチェリーピンクを中心に青パールとアイボリーカラーを組み合わせた、さくらんぼソーダのような配色が目を惹く新色チーク♡

見た目は甘めですが、実際につけると透け感のある発色で、大人でも使いやすい仕上がりに！

ふんわりとした血色感に加え、ツヤ感と透明感もプラスしてくれるので、頬がつるんと明るく見えます。

プチプラとは思えないクオリティで、上半期を代表するヒットアイテムとなりました。

ケイト リップモンスター クリスタルポッド（CP04 夢幻ドロップ）

ケイト リップモンスター クリスタルポッド（CP04 夢幻ドロップ）／1,650円（税込）

透明感のあるみずみずしいツヤ感と、軽やかなつけ心地が魅力のクリスタルポッドから登場した新色♡

くすみ感のない明るいアプリコットニュアンスの軽やかなレッドカラーで、赤リップの華やかさはありながらも重たさはなく、透け感のある発色で今っぽい抜け感を演出してくれます。

顔色をパッと明るく見せてくれるので、シンプルなメイクの日でもこれ一本でメイク全体が華やかな印象に♡

軽やかでヘルシーな仕上がりが今の気分とマッチし、気づけばバッグに入れて持ち歩いていることが多い一軍リップです！

2026年上半期は、透明感やツヤ感を自然に引き出しながら、自分らしさも楽しめるコスメが豊作でした。今回ご紹介したアイテムは、どれも実際に使ってよかったと感じたものばかり！気になるアイテムがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね♡