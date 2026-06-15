そんなに選べるの！？「もう保管場所に困らない！」箱に技ありな100均キッチン便利グッズ

ゴミ捨てや食品の保存などに便利なキッチンパック。ただ、パッケージの取り出し口は大体1つの商品が多いので、保管場所に困ることもありますよね。そんな悩みを解消する商品をダイソーで発見しました！なんと4つの取り出し口から選べて保管場所を選ばず、取り出しやすいのが最大の特徴。70枚入りとコスパも抜群です！

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商品情報

商品名：4つの取り出し口が付いたキッチンパック（70枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦350mm×横190mm×マチ60mm、厚さ0.007mm

枚数：70枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480949017

ダイソーのキッチンパックは4つの取り出し口付きで保管しやすい！

ゴミ捨てや食品の保存などに、何かと便利なキッチンパック。ただ、大体の商品はパッケージの取り出し口が1つなので保管場所に困ることもあり、パッケージから取り出して専用の入れ物に詰め替える場合も…。

詰め替えは面倒だし、パッケージのまま楽に保管できたらいいのに！と思っていたところ、ダイソーで気になるものを見つけました。

それが、キッチン消耗品売り場で見つけた『4つの取り出し口が付いたキッチンパック（70枚）』。保管のしやすさ、袋の取り出しやすさに特化したキッチンパックです。

この商品は、パッケージが4方向から取り出せるようになっているのが最大の特徴。保管方法や場所に合わせて、好きな使い方ができるのがメリットです！

トップの部分のミシン目を切り離せば、ホルダーに入れて上からサッと取り出すのに便利。

よくある一般的なキッチンパックのパッケージのように、広口から取り出すこともできます。

パッケージの脇のミシン目を切り離せば、小さな取り出し口に。

下部の取り出し口なら、下に引き出すように袋を取り出すことができます。

引き出しに入れても良し、吊るしても良し、置いても良し。置き場所を選びません。

使い心地や袋のサイズ感は？

パッケージの穴をフックに掛ければ、どこでも吊るして保管ができて便利です。下部からスッとスムーズに袋を引き出せます。

パッケージもモノトーンでシンプルなので、ごちゃついて見えにくい点もお気に入りです！

袋のサイズは約縦350mm×横190mm×マチ60mm。スマートフォンと比べると、このようなサイズ感です。

小さすぎず大きすぎない絶妙なサイズ感で、あらゆる用途に使いやすい印象です。

ただ肝心な厚さに関しては、約0.007mmとかなり薄いです！

薄手ではあるものの、食品の小分けなど軽い使い方にはいいのかな…と思います。とはいいつつ電子レンジ、オーブン、湯煎は不可となっています。

用途は限られますが、70枚入りなので、ごみ袋などにも気兼ねなくたくさん使用できる点は嬉しいです！

今回は、ダイソーの『4つの取り出し口が付いたキッチンパック（70枚）』をご紹介しました。

キッチンパックをパッケージのまま保管したい方、コスパ重視の方におすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。