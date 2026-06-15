「日本がオランダに痛烈な一撃」勝利目前だったオランダ、まさかの結末に地元メディア落胆
北中米ワールドカップグループリーグFの初戦、日本とオランダの試合が行われ、試合は2−2のドローに終わった。
過去３度の準優勝を誇る強豪オランダの対戦。試合は前半を0−0で折り返し、後半も一進一退の攻防戦となる中、51分にFKの流れからファンダイクにヘディングでたたき込まれて失点。それでも57分、中村敬斗が右足で相手GKのニアサイドを抜く強烈なシュートを決めて同点に追いつく、しかしその7分後にクリセンシオ・サマーフィルがカットインから左足でゴール左隅に決めて再びリードを許す展開に。ただ89分、伊東純也の右CKに小川航基が頭で合わ、鎌田大地に当たってゴール。土壇場で同点に追いついた。その後は点が動くことなく試合終了。両者勝ち点1を手に入れた。
一方で『Voetbal International』は「オランダ代表は日曜日、日本との引き分けでブラジルのワールドカップ記録に並んだ。勝利を逃したものの、ワールドカップ無敗記録は13大会連続となった」と伝えており、2014年ブラジル大会以降無敗であることについて触れていた。
日本は次節21日（日本時間）にチュニジア代表と、オランダはスウェーデン代表と対戦する。
空を制した— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
小川航基が有言実行の同点弾！
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