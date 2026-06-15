100均でこんな便利なの買えるなんて！ただのライターと思ったら大間違い！形が変わるライター

お墓参りやアウトドア、キャンドルへの着火など、少し奥まった場所に火を付けたい場面で、普通のライターだと手首をひねったり、本体の向きを変える必要があって不便に感じたことはありませんか？ダイソーには、火が出る部分の向きを変えられる便利なライターがあります。コンパクトサイズで持ち運びにも便利ですよ。

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商品情報

商品名：火口が動〜くライター

価格：￥110（税込）

カラー展開：パープル、ピンク

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902006873120

普通のライターとどう違う？形が変化するライター！ダイソーの『火口が動〜くライター』

ライターはどれも似たようなものと思っていましたが、ダイソーのレジ横売り場で見つけた『火口が動〜くライター』は少し違いました。

最大の特徴は、火が出る部分である火口の向きを変えられること。見た目は一般的なライターに近いのですが、使うときだけ形を変えられるユニークな仕様です。

火口の動かし方も難しくありません。ライターを立てた状態で持ち、つまみを上へ引き上げてから火口を倒すだけ。

引き上げて曲げるだけなので、初めてでも直感的に操作できました。100円ライターというとシンプルなものを想像しがちですが、こうした工夫が入っているのは嬉しいですね。

約45度まで角度調整可能！無理のない姿勢で着火しやすい！

火口の角度を変えられることで、着火時の姿勢がかなりラクになります。奥まった場所や手を近づけたくない場所でも、本体の向きを無理に傾けず火を近づけやすくなります。

手首を不自然にひねる動作が減るので、狙った場所に火を当てやすいです。パッケージを確認したところ、可動範囲は約45度との記載がありました。

ただ、どの角度でも使ってよいのか、厳密には書かれていませんでした。可動範囲として案内されているので、その範囲内で使う前提なのかもしれません。

着火ボタンはそれほど重くなく、軽い力でも操作しやすく感じました。CR対応商品ですが、小さなお子さんがいる家庭では保管場所に注意したいところです。

今回は、ダイソーの『火口が動〜くライター』をご紹介しました。一般的なロング着火ライターのような大きさではないため、保管場所を取りにくいのも魅力です。

引き出しや小物ケースにも収まりやすく、お墓参りやアウトドアに持っていく際も荷物がかさばりません。

コンパクトなライターでは届きにくい場所があり、大きな着火ライターは収納場所に困る…そんな両方の悩みをうまくカバーしてくれるアイテムでした。ぜひダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。