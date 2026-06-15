100均でこんな便利なの買えるなんて！ただのライターと思ったら大間違い！形が変わるライター
商品情報
商品名：火口が動〜くライター
価格：￥110（税込）
カラー展開：パープル、ピンク
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4902006873120
普通のライターとどう違う？形が変化するライター！ダイソーの『火口が動〜くライター』
ライターはどれも似たようなものと思っていましたが、ダイソーのレジ横売り場で見つけた『火口が動〜くライター』は少し違いました。
最大の特徴は、火が出る部分である火口の向きを変えられること。見た目は一般的なライターに近いのですが、使うときだけ形を変えられるユニークな仕様です。
火口の動かし方も難しくありません。ライターを立てた状態で持ち、つまみを上へ引き上げてから火口を倒すだけ。
引き上げて曲げるだけなので、初めてでも直感的に操作できました。100円ライターというとシンプルなものを想像しがちですが、こうした工夫が入っているのは嬉しいですね。
約45度まで角度調整可能！無理のない姿勢で着火しやすい！
火口の角度を変えられることで、着火時の姿勢がかなりラクになります。奥まった場所や手を近づけたくない場所でも、本体の向きを無理に傾けず火を近づけやすくなります。
手首を不自然にひねる動作が減るので、狙った場所に火を当てやすいです。パッケージを確認したところ、可動範囲は約45度との記載がありました。
ただ、どの角度でも使ってよいのか、厳密には書かれていませんでした。可動範囲として案内されているので、その範囲内で使う前提なのかもしれません。
着火ボタンはそれほど重くなく、軽い力でも操作しやすく感じました。CR対応商品ですが、小さなお子さんがいる家庭では保管場所に注意したいところです。
今回は、ダイソーの『火口が動〜くライター』をご紹介しました。一般的なロング着火ライターのような大きさではないため、保管場所を取りにくいのも魅力です。
引き出しや小物ケースにも収まりやすく、お墓参りやアウトドアに持っていく際も荷物がかさばりません。
コンパクトなライターでは届きにくい場所があり、大きな着火ライターは収納場所に困る…そんな両方の悩みをうまくカバーしてくれるアイテムでした。ぜひダイソーでチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。