話題の100均新作がすごい！「友達に1枚あげたら即買いに走ってた」こだわり成分のシート

ダイソーの新作『＆．ボディシート（お肌にやさしい、20枚）』は、低価格ながら成分や使用感にこだわった実力派アイテム。無香料で刺激がなく、やわらかなシートが肌に優しい使い心地です。汗やベタつきをしっかり拭き取りつつ、使用後は不思議としっとり感も残る仕上がり。話題になるのも納得のクオリティです！

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商品情報

商品名：＆．ボディシート（お肌にやさしい、20枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：200mm×150mm

内容量：20枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480937113

ダイソーで成分にこだわったボディシートを110円で購入！

ダイソー新作の『＆．ボディシート（お肌にやさしい、20枚）』は、成分にこだわった汗拭きシート。

よくあるボディシートは清涼感が強すぎたり、香りがキツかったりするものも多いですが、この商品はその刺激の強さを抑えた、名前の通りお肌にやさしい設計になっています。

まず驚くのが、成分へのこだわり。110円と低価格帯でありながら、肌へのやさしさを意識した処方になっている印象です。

保湿成分のヒアルロン酸やセラミド、肌荒れ防止成分のグリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらにパラベンフリー、アルコールフリー、香料フリーの3つのフリーを掲げています。

入り数も20枚とダイソーにある他のボディシートと変わらず、日常使いしやすい仕様です。

ダイソーの『＆．ボディシート（お肌にやさしい、20枚）』の使い心地・香り・刺激感は？

シートのサイズは約200mm×150mm。やわらかい質感です。

肌触りも良く、拭いたあとの肌はさっぱりするのに、不思議としっとり感が残るような使用感。

ピリピリとした刺激感はなく、無香料なので場所やシーンを選ばず使いやすいのも嬉しいポイント。

友人に1枚渡したところ「すぐ買いに行った！」と声が上がったので、ダイソー商品だからと侮れない仕上がりです。

今回はダイソーの『＆．ボディシート（お肌にやさしい、20枚）』をご紹介しました。

話題になるのも納得のダイソーのボディシート。消耗品なのでお安く入手できるのがありがたいです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。