100均のコレバッグに入れとくと便利だよ〜！「地面に直はちょっと…」お出かけに便利なフック

カフェや外出先でバッグの置き場に困った経験はありませんか？椅子の背もたれに掛けにくかったり、床にそのまま置くのは気になったり。ダイソーには、テーブルにサッと取り付けて荷物の置き場を確保できる便利なアイテムがあります。お気に入りの写真を使って、自分だけのデザインにアレンジできるのも面白いところです。

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商品情報

商品名：バッグフック（アソート）

価格：￥220（税込）

耐荷重（約）：2kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480687513

荷物を床に直置きしたくないときに大活躍！ダイソーの『バッグフック（アソート）』

外出先でバッグの置き場に困ったときに役立つのが、『バッグフック（アソート）』です。ダイソーで220円（税込）で購入できます。

カフェや飲食店などで荷物を床に置きたくないときにあると便利なアイテムです。

裏面にはすべり止め用のスポンジのようなパーツが付いています。テーブルに設置したときにズレにくく、荷物を吊るしやすい作りです。

好きな写真で作れる！推し活にも使えるオリジナル仕様！

この商品の魅力は、オリジナルバッグフックを作れること。丸い部分のサイズに合わせて写真や切り抜きを準備し、上から付属の透明シールを貼れば、自分だけのデザインが完成します。

透明シールはぷっくりと厚みがあり、仕上がりも立体感が出ます。市販のバッグフックとはひと味違う、自分だけのデザインを持ち歩けるのが嬉しいですね。

好きな写真を入れられるので、推し活グッズとして使うのも楽しそうです。

写真は少し小さめがおすすめ？実際に作ってみて気づいた注意点

写真を入れるときは、丸い部分にぴったり合わせるより、少し小さめにしたほうが良さそうでした。

本体の黒い円の内径とシールのサイズがほぼ同じなので、写真をジャストサイズで切ると黒い円とシールが密着しにくくなります。その状態だとシールがはがれやすいので注意が必要です。

また、透明シールは台紙から少し剥がしにくく、きれいな状態で貼るのはやや難しく感じました。ただ、シールは2枚付いてくるので、1枚目で失敗してもやり直しが利くのはありがたいところです。

テーブルへセットして使ってみると、若干ぐらつきは感じるものの、普通に使用する分には問題なし。フック部分が深めに作られているため、机の天板に干渉しにくく、バッグを掛けやすかったです。

本体はスチール製で、小ぶりながら耐荷重は約2kgとしっかり。コンパクトなので持ち歩きやすいのも便利なポイントです。

今回は、ダイソーの『バッグフック（アソート）』をご紹介しました。バッグを吊るした状態でキープできるので、荷物を床へ置きたくない場面で大活躍します。

お出かけ用のバッグに入れておくと、いざというときに頼りになりますよ。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。