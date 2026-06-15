女優の本仮屋ユイカ（38）が、14日までにインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が出産したの第3子女児を抱っこする姿を公開した。

ユイカは「先日、妹のリイナが第3子の女の子を無事出産しました」と報告。妹・リイナの第3子女児を抱っこする姿を披露した。

続けて「仕事終わりに妹宅へ向かうと、家に入る前からなんだか神聖な雰囲気。自宅出産だったので、リビングの真ん中にリイナと赤ちゃん、それを家族みんなで囲んでいて、感じたことのないほどあたたかく優しい空気が家中に満ちていました」と伝えた。

そして「朝、仕事の前に様子を見に行ったのですが、その時と変わらないくらい元気で、そしてすぐに新生児のお母さんとして穏やかに過ごしてる姿に驚きました」と明かし、「小さな頃から『お母さんになること』が夢だったリイナ。本当に本当におめでとう。 そして、心からお疲れさまでした」と、妹へのメッセージをつづった。

この投稿に、リイナは「笑ってるーーー！！」とコメント。ユイカが「そうなんだよ 笑ってるの！」と、姉妹でやりとりをした。

また、フォロワーからは「おっ早速抱っこ〜かわいい」「赤ちゃんもユイカさんも可愛い」「もうメロメロですね」「リイナさん、ご出産おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。