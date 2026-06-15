サッカーワールドカップ日本代表は日本時間１５日未明、強豪・オランダと対戦。２−２の引き分けに持ち込んだ。早朝からの熱い戦いに、各局情報番組でも、その戦いを時間を割いて伝えた。

「フジテレビ系「ノンストップ！」では、ＭＣのバナナマン設楽統、スピードワゴン井戸田潤、ハリー杉山が早朝５時から生観戦。全員がブルーのユニフォームに身を包み、早朝とは思えないハイテンションで視聴。特に設楽は、いつもはかっちり固めたヘアスタイルだが、早朝はサラサラヘアで、印象も激変だ。１点リードされた後半、小川のヘディングで同点に追いついた瞬間、全員総立ちで「ウォー！」の雄たけびを上げていた。

ＮＨＫ「あさイチ」もワールドカップ特集。ゲストのＬｉＬｉＣｏは「アドレナリンは出てるんだけど、ちょっとグッタリ。応援で」と苦笑い。おぎやはぎの小木博明も「４年間ずっと待ってたから。最高。ずっと力入って。１時に寝て４時に起きてっからね」と異様なハイテンション。大吉も「皆テンションがおかしい」と苦笑いだ。

試合が終わった直後のＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」では、速報で引き分けを伝えたが、当然、番組を放送していたことから、安住紳一郎アナは「私たちが日本で一番サッカーを見てない…」などと冷静にコメント。だがその後、現地からの観戦したサポーターの熱い様子に「皆さんのお仕事の具合は？」と心配。「素晴らしい試合、ラフプレーもそんなになくて」と感想も伝えていた。

日本テレビ系「ＺＩＰ！」では日テレ系のスペシャルナビゲーターを務める竹内涼真が登場。「良かったです！いい試合で」と歓喜。その後改めて「粘り強い日本代表の力を証明してくれたと思うし、追いつかれる側より追いついた側の方がメンタルとしてはいいので、同じ勝ち点１でも違う」とコメントし、現地からの中継でサポーターが歓喜している姿に「ニッポン！！」と絶叫していた。