◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、同８位のオランダとの初戦を迎え、２度のリードを許しながらも追いついて、２―２で引き分けた。２大会連続出場のＤＦ谷口彰悟は３バックの中央でフル出場。後半３０分にＭＦ堂安律からキャプテンマークも託され、奮闘した。

▽谷口の主な一問一答

―試合を振り返って。

「追い付いて勝ち点１を拾えたというところはかなりポジティブに捉えていますし、オランダに勝ち点３を取らせなかったという意味でも、この１は大きいと思いますけど、これを生かさないといけない。そのためには次の試合が大事になってくるので、次は勝たないといけないと思います」

―最初からかなり落ち着いてプレーしていた。２度目のＷ杯というのもあったのか。

「そうですね。心も体もしっかりとゲームに入れていたと思うし、相手の圧はもちろん感じましたけど、こっちもしっかりコミュニケーション取りながら、目を合わせながら、いい守り方を見つけていくってところはやれたとは思うので、入りとしては悪くなかったと思います」

―１失点目のシーンはどこに問題があったのか。

「セットプレーからのクロスというところで、僕もまだはっきり映像は見れてないので何とも言えないですけど、中のマークがちょっと曖昧だったかな。人数が足りていたのか足りていなかったのか分からなかったので、その辺はもう一回やり直さないと。セットプレー絡みでやられるというのはゲームが崩れてしまうので。そこは厳しく次に改善したいと思います」

―ＤＦファンダイクを徹底的にマークしたが、やられてしまった。

「そうですね。彼が一番というところはもちろん分かっていますし、彼にやられてしまったというところは、チームとしては改めてやってはいけないと思うので。そこは誰がマークとかそういう話じゃなく、チームとしてもっとアラートをしていかないといけない」

―前半は相手にボールを持たれたが、ゲームプランとしては想定内だった。

「そうですね。相手がどういうふうに出てくるか見極めながらという感じだったので。あえて引いたわけではないですけど、見ながらやりながら、このぐらいの高さで、このぐらいのブロックがいいのかなというような感じで見つけていった感じですね」

―３人交代の場面でシステムをいじった。

「交代に対するメッセージ性は感じました。前にパワーのある選手が入ってきて、彼らを生かすというところで人数をかけやすくはなったので、圧はかけられたかなと。その流れでセットプレーを取れて、打つことができた。Ｗ杯初戦でしたけど、ベンチワークも含め、ピッチ内の選手たちへのメッセージとか、その辺は落ち着いてみんな理解しながらやれたと思う。準備が良かったからこそ、最後ああいう展開になってきたかなというところもある」

―個人としてはカタールＷ杯で同じような耐える展開から流れを持っていった自信もあった。

「そうですね、何があってもやっぱり１点差に抑えておくというところ。そこを保っておけば何が起こるか分からない。前回大会もかなりそれで勝ち上がりましたし、今大会もアジア勢がそういう戦いをしながら勝ち点１を拾った試合もあったので。やっぱり１点差のゲームに常に持っていかないといけないというのはチームのみんなでも話していたので、その辺ができたかなと思います」