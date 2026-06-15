◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場の日本は、過去３度準優勝のオランダとの初戦を２―２で引き分けた。０―１の後半１３分、ＭＦ久保建英のラストパスを受けて一時同点となるゴールを決めたＭＦ中村敬斗は「パスをもらう前から、来るだろうなってわかっていた」と、盟友からのラストパスに感謝した。

久保が左サイドの深い位置まで侵入すると、中村は相棒を信じてボックス内でマイナスの折り返しを待った。２０００年生まれの中村と２００１年生まれの久保は、年代別代表からともにプレー。中村のＵ―１７日本代表での初ゴール、さらにＡ代表での初ゴールも、久保のアシストからだった。

「（Ａ代表での）初ゴールも久保選手からのアシストで、今日も久保選手のアシストで決めることができた。なんか感慨深いというか。世代別から一緒にやってきたので、あるシーンにおいてはしゃべらなくても（パスが）くるだろうな、と感覚でわかるんですよね。毎回、アシストをくれるから感謝です。近くにいれば、何かしらチャンスをつくってくれるので」

パスを受けたペナルティーエリア左の角度は、三菱養和ユース時代から“敬斗ゾーン”と呼ばれた、中村が得意とするポイントだ。久保にとっても、その場所で中村が輝くことは周知の事実だった。

「わざと相手の足に食いつかせるように。ファーは絶対に警戒していると思ったので、ニアに打ち抜く。あそこまでうまく入るとは思わなかったですけど」と笑った中村。パスを受けた瞬間、わずかにゴールから離れるようなコントロールで相手を誘い出し、股下を正確に抜くシュートに納得の表情を浮かべた。

ゴール後は膝でピッチを滑り、久保と熱く抱き合った。「膝スラ（膝立ちスライディング）はうまくいかないから、もうやめようかな（笑）。めっちゃ、気持ち良かったですね。やっぱり久保選手からのパスっていうのも、またいいなって」と余韻に浸った中村。同世代のふたりが共鳴して奪ったオランダ相手のゴールが、貴重な勝ち点１をもたらしたことは確かだ。（金川 誉）