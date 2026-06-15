【DEEBOT T50S OMNI】 参考価格：109,800円 セール価格：69,800円

Amazonにて、エコバックスのロボット掃除機「DEEBOT T50S OMNI」が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格の約36%オフとなる69,800円。

「DEEBOT T50S OMNI」は、エコバックス史上最薄となる81mmの極薄ボディに先進テクノロジーを搭載したロボット掃除機。完全内蔵型dToF LiDARシステムの新構造により、低い家具の下までスムーズに入り込み、これまで届かなかった場所まで清掃できる。壁際清掃には、エッジからわずか1mmの距離を維持して動作する「TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング」を採用し、取り残しなく清掃できるほか、加圧回転式の「OZMO Turbo 2.0」の高い洗浄力に加えて、吸引力は25,000Paで家中の汚れを吸い上げる。また、自動リフトモップ機能や最新の境界認識技術による高度な回避性能も備えており、OMNIステーションでの最大75℃熱水洗浄と最大45℃の熱風乾燥により、ハンズフリーでの運用と清潔な住環境を提供する。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。