サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）の戦いぶりについて語った。

同戦のNHK中継でピッチサイドから解説を行った柿谷氏は試合後のスタジアムから生出演。

試合後の選手の様子については「やっぱりちょっと安心した様子っていうのが見えましたね。オランダ相手にドローっていうところは。もちろん勝ち切れれば良かったんですけれど、選手1人1人の表情を見ると、勝ち点1で良かった、安心したっていう表情に見えましたね」と伝えた。

柿谷氏自身の初戦の感想については「やはりオランダの個の力っていうのを、もう試合中90分間通して見せつけられたなと思いました」とコメント。

日本については「やっぱり組織力でしっかり守りながら、相手の隙をついていくっていうのは、森保さんが掲げている、とにかく隙のない攻撃、守備っていうのを、90分間やり続けられたんじゃないかなと思います」と評価した。

「そして何よりも失点したあと、みんなで集まって。もう一度崩れないようにって声をかけあいながら、試合を進めたっていうのが非常に印象的でした」と述べた。