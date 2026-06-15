「娘のスカートは禁止」小5で義父が布団に…30代母の性被害漫画に「あなたは悪くない」と共感の涙
【漫画】本編を読む
小学校低学年のときに見知らぬ男性からお尻を触られ、小学校高学年のときには義父が布団に入ってきた。そんな凄惨な性被害のトラウマを抱えた漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)のコミックエッセイ「スカートの呪いが解けるまで」が話題だ。結婚や出産を経て、一見すると呪縛から解放されたように見える魚田さん。しかし、いまだに男性からの性的な視線には敏感で、本書では「自分の子どもにはスカートをはかせたくない」という切実な思いがつづられている。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
■誰にも受け止められなかったSOS…日常に潜む違和感と恐怖
園児のころからスカートが苦手だったという魚田さん。人形ごっこや女の子向けアニメなどの「ごっこ遊び」にもなじめなかった。小学生になり、短パンをはいて登校すると、一部の女子から「魚田くん」とからかわれることもあったという。祖母や母親からフリフリのワンピースやスカートをはかされ、「かわいい女の子像」を求められることにも、心の中では強い嫌悪感を抱いていた。
そんな幼少期、さらなる悲劇が襲う。小学校低学年のとき、友人と訪れた健康ランドのゲームコーナーで、見知らぬ男からお尻を触られる痴漢被害に遭ったのだ。しかし、母親にその事実を伝えても「ホントに触られてた？」「ちょっと触られただけやろ」とバカにした口調で返されてしまう。「わざわざ言うことじゃなかったのか」と自分を恥じた魚田さん。洋服の好みを否定され、被害すらまともに受け止めてもらえない環境のなかで、母親との間には次第に言い出しにくい空気が醸成されていった。
■「あなたは悪くない」過酷なトラウマを漫画に込めた理由
傷が癒えないまま小学校5年生になった深夜、母親の再婚相手である義父が突然、布団に入ってきた。この出来事は一生消えないトラウマとなる。義父は母親のいない隙を狙い、何度も魚田さんに触ったり近づいたりを繰り返した。
こうした過酷な実体験を赤裸々に描こうと決めたきっかけについて、魚田さんは次のように語る。
「もともとブログでエッセイ漫画を描いていて、いつか自分に起こったつらいことを漫画にしたいと当初から考えていました。一番描きたかった『母の再婚相手がいろいろとアウトだった話』が、ありがたいことに『母の再婚相手を殺したかった〜性的虐待を受けた10年間の記録〜』として書籍化されたことが大きなきっかけです」
ブログの執筆中、同じような経験をした人から多くのコメントやDMが届いた。
「現在、私が結婚して子どもを育てている姿が、同じ境遇の人たちにとっての希望になっているようでした。そのことがとてもありがたく、逆に私の希望にもなったため、今作を描こうと決めました。当時は『こんな重くてつらいだけの話、誰も楽しい気持ちにならない』と抑えきれない思いをぶつけていましたが、世の中に発信できない多くの被害者のために、『あなたは全然悪くないんだよ』と伝えるために描いています。ちょっとおこがましいかもしれませんが(笑)」
■何気ない視線も苦痛に。日常の「嫌だったこと」に光を当てる
今作「スカートの呪いが解けるまで」では、より多くの人に気軽に手に取ってもらえるよう、これまでの作品よりも表現をマイルドに抑えたという。当時の「心情」をメインにしているため、無意識に考えていたことを思い出して言語化する作業には苦労したそうだ。また、書籍化にあたって最も大変だったのはネーム作業(漫画の話の筋立てや画面構成を具体的に絵に起こす作業)だったと振り返る。
「これまでのやり方だと客観的に俯瞰した描き方になってしまうため、読者が主人公に共感できるように描き直すのが本当に大変でした」
異性から不意に性的な目で見られることは、被害者にとって多大なストレスとなる。魚田さんは本作に込めた思いをこう明かす。
「現在30代半ばですが、少し前までは『性的な目で見られる』＝『女性として見られてよかったじゃん』と言われる風潮がありました。しかし、実際は大きな苦痛です。今作では、過去のささいな出来事と実際の性被害の両方を含め、すべてを『性被害』とくくっています。SNSで『かばんの斜め掛けが怖くなった話』を公開した際も、多くの共感が寄せられました。わかりやすい被害だけでなく、日常の『本当は嫌だったこと』に光を当て、そういう目に遭う子どもを減らしたいです」
最後に、読者に向けて「同じ体験をした方はもちろん、被害を知らない人や男女問わず多くの人に読んでほしいです。ぜひ書籍をお手に取っていただけるとうれしいです。よろしくお願いします」とメッセージを寄せた。
魚田さんは、現在「スカートをはきたい」と言う娘に対し、つい「ダメ！」と強く言ってしまうという。周囲に神経質だと思われても構わない。たとえ1人であっても、子どもを性的な目で見る大人がいる限り、彼女の闘いは続く。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
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