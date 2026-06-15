◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、勝ち点1を挙げた。

2度先行されながらの追いついてのドロー発進。3バックの中央でフル出場したDF谷口彰悟（34＝シントトロイデン）は激戦を振り返り、「追いついて勝ち点1を拾えたところはかなりポジティブに捉えてますし、オランダに勝ち点3を取らせなかったという意味でも、この1は大きい」とうなずいた。それでも「これを生かさないといけない。その為には次の試合が大事になってくるので、次は勝たないといけないと思っています」と第2戦のチュニジア戦へ視線を向けた。

前回22年のカタール大会に続いての大舞台。「心も体もしっかりゲームに入れたと思いますし、相手の圧はもちろん感じましたけど、こっちもしっかりコミュニケーションを取りながら、目を合わせながら、いい守り方を見つけていく、というところはやれた。（大会の）入りとしては悪くなかった」と振り返った。

後半5分に先制点を奪われた場面はセットプレーから。一度は相手のFKをはね返したものの、再びクロスを入れられゴール前のDFファンダイクにヘディングを決められた。「セットプレーからのクロスというところで。まだはっきりと映像は見られていないので何とも言えないですけど、中のマークがちょっと曖昧だったのかな。人数が足りていたのか足りていなかったのかちょっと分からなかったので、その辺はもう一回やり直さないと」と反省。今後に向け「セットプレー絡みでやられるというのはゲームが崩れてしまうので、そこは厳しく、次、改善したいなと」と課題を挙げた。

前半は相手にボールを持たれる時間が続いたが「相手がどういうふうに出てくるかを見極めながら。あえて引いた訳ではないですけど、このぐらいの（DFラインの）高さでこのぐらいのブロックがいいのかなというような感じで、見つけていったという感じ」と明かした。

2度リードされながらもしぶとく追いついたドロー。「まずはやっぱり複数失点はダメっていうところは合わせていかないといけないし、後ろとしてはそこは大きな反省点だとは思ってます」と反省を口にした。前回大会も踏まえて「何があっても1点差に抑えておくっていうところ。それを保っておけば何が起こるか分からない。前回大会もかなりそれで勝ち上がりましたし。1点差に常に持っていかないといけないというのはチームのみんなでも話していたので、その辺が生きた」とうなずいた。