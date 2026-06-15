◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランキング８位のオランダ代表は、同１８位の日本代表に２度追い付かれて２―２で引き分け、それぞれ勝ち点１を獲得した。

＊ ＊ ＊ ＊

敗北はしなかったが、２度追いつかれての勝ち点１。過去３度の準優勝経験を誇るオランダにとって悔しい結果に終わり、現地メディア「Ｄｅ Ｔｅｌｅｇｒａａｆ」は試合後の速報で「ファンダイクとＷ杯初出場のシュメルビルが得点を挙げ、オレンジの祝賀ムードが始まったかに見えたが、最終的には失望が勝った」と落胆をつづった。

同記事では試合の流れが場面ごとに記述されており、後半１２分の日本の同点弾には「守備が消極的すぎたことと、ファンデフェンが前に出てオフサイドトラップを仕掛けるのを『忘れた』ため、中村が同点ゴールを決めた」と、オランダの守備陣に厳しく指摘。オランダは２０日にスウェーデン、２５日にチュニジアと対戦するが、記事内では「まずは日本戦の余韻を克服する必要がある」と締めくくった。