水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　6月15日〜21日の運勢

【2026年6月15日〜21日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢生活や仕事、人間関係など、自分の“足元”を固めて運気アップ！

生活リズムの乱れや偏った食事を見直す、部屋を整える、こじれた人間関係を修復する、滞っていた仕事を片づける……など。自分の“基本”の部分を改善すると、次のステージへ進むための基盤が固まります。21日は気が乗らない誘いは断って、単独行動をするのが正解。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢ときめきを大事に。気分が一段上がるほうを選んで！

ワクワクする予定や買い物が運気を上昇させるスイッチに。気になっていたアイテムを手に入れる、話題の場所へ行く、会いたい人に会うなど、気分が上がる行動をたくさん楽しんで。15日はライトカラーの服や小物で幸運に。思いがけない素敵な出会いが舞い込みそうです。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢日常を少し変えて、心に刺激を。ルーティンの見直しも吉

いつもと違う道を歩く、気になっていた本を開く、少し背伸びをしたことに挑戦する。そんなささやかな行動が運気を盛り上げ、心を満たしてくれます。マンネリ打破もテーマに過ごして。16日は新しい“楽しみごと”探しをしましょう。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢過去の自分がヒントをくれる。体の巡りも整えて

考えること、迷うことがあるかもしれませんが、今週は過去の自分がヒントをくれます。悩んだときは、これまでうまくいった際の判断や工夫を思い出してみて。ストレッチやヨガで体をほぐすのも開運行動。17日は瞑想やデジタルデトックスで心のリセットを。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢自分で決めて動くべきとき。後回しにしてきたことも片づけて

停滞していたことや、どっちつかずだったことも、思い切って決断しやすいタイミング。人間関係の整理、気になっていた問題に区切りをつけるのも◎で、スムーズに片づきそう。18日は、少し先の“楽しみな予定”を作ると気分が上向きに。温めているアイディアがあるならそろそろ形に！

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢今やることを明確に。雑談から思わぬチャンスが生まれることも

やるべきことを絞って取り組むほど成果が出やすく、停滞していた作業も一気に片づきそう。余計な情報を遮断し、作業環境を整えて、集中しやすい状態にすると◎。また、情報の共有もチャンスを拡大。特に19日は、考えていることや感じていることをまわりに伝えると、思わぬ協力やヒントが得られる予感。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢個性が輝く幸運期。自分をどんどん表に出して

伸び伸びとあなたらしく過ごすことが、運気を最大限に生かすコツ。周囲の反応を気にするより、“好き、楽しい、やってみたい”を優先するほど味方もチャンスも増えていきます。20日は気になることを試す、気になる場所へ行くなど、直感を信じて行動すると、新展開を引き寄せます。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢大きく動き出すための準備と段取りを進めよう

気になっていたことに取り組むための環境が整っていくとき。まずは、今後のアクションにつながる準備を進めておくと◎。必要な情報を集める、道具をそろえる、周囲に相談するなど、小さなステップが後の展開をスムーズにします。21日は、夏に向けてやるべきことをリストアップして、優先順位を明確に。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢素直な言葉がいい変化を生む。あきらめずに声にして

遠慮したり我慢したりするより、思ったことを素直に言葉にするほうが、相手にも状況にもよい変化を生みます。伝えることで何かが動き出すことがあるので、まずは声にしてみて。19日は頼りすぎに注意。自分でできることは自分で片づけましょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢周囲の期待より自分の“心の声”を優先。いやなものにはNOを

自分が納得できるかどうかで、判断・選択したほうが、結果的に物事がいい方向へ進みます。違和感のある話、無理なお願いは丁重にお断りを。20日は勘違いが起きやすい日。思い込みで判断せず、相手の話は最後まで聞いて。ていねいな受け止め方が誤解を防ぎます。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



