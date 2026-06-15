「試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、ボランチでフル出場したMF鎌田大地（29=クリスタル・パレス）が両手で力強く握りこぶしを作りながら何度も何度もガッツポーズを見せた。これがオランダ戦の結果を日本代表の選手たちがどう受け止めたのか、如実に物語っていると言っても過言ではないでしょう」

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こう話すのは、フリージャーナリストの藤江直人氏だ。

「粘ってドローに追い付き、勝ち点1を獲得。今後の森保ジャパンにとって大きな意味を持ちます。これまで日本代表が1次リーグの初戦を落とした大会は、すべて決勝トーナメント進出を逃しています。この日の難敵オランダ相手の勝ち点1ゲットは、初のW杯ベスト8以上を目指している森保ジャパンにとって、大変に意義のある結果となりました」

終わって見れば2度のビハインドを追い付いた日本の健闘ぶりが際立った。

後半6分に先制された日本は7分後、W杯初出場のFW中村敬斗（25=スタッド・ランス）が左サイドからカットインして右足シュート。強烈な同点ゴールがゴール左に決まった。その後、日本戦が代表3試合目の秘密兵器FWサマーフィルに勝ち越し点を決められるが、試合終了間際に右CKを初出場組のFW小川航基（28=NECナイメヘン）が、得意のヘディングシュートでゴール枠内にたたき込み、土壇場で貴重な勝ち点1をもぎ取った（得点者はMF鎌田）。DAZN解説者で元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏がこう言う。

「日本にとってラッキーだったのは、後半25分にFWマレンら攻撃系の選手をベンチに下げ、36分にCBナタン・アケを投入して5バックとしたことでオランダの選手は＜このまま守って2-1で逃げ切る＞というクーマン監督の意図を感じ取り、日本エリアに攻め込まなくなった。これが終了間際の右CKからの日本の劇的な同点弾となった」

実際、オランダの地元メディアは、クーマン監督の消極的な采配に批判一色。たとえば「テレグラフ紙」は「指揮官の守備的な選手交代のせいでオランダは試合の主導権を手放し、大きな代償を払わされることになった」と書き立てた。

森保ジャパンは直前に主将のMF遠藤航（33=リバプール）が左足のケガが治りきらず、チームを離れるアクシデントに見舞われた。 遠藤以外にも森保ジャパン最多出場のMF南野拓実（31=モナコ）、FW三笘薫（29=ブライトン）の戦線離脱によってチーム力低下を招いた。 しかし、三笘の抜けた穴を中村が見事に埋めてゴールを決め、ボランチの佐野海舟はエネルギッシュな動きで＜回収力＞を発揮。GK鈴木彩艶（23=パルマ）は再三再四の好セーブを見せて選手を勇気づけ、勝ち点1獲得の立役者となった。

この「W杯初出場組」の奮闘によって、森保ジャパンは上々の滑り出しを見せた。

「左膝を強打してピッチに倒れ込み、ベンチに下がって左膝をアイシングしていた久保建英（25=Rソシエダード）の容体は気掛かりですが、中村に佐野に鈴木以外のW杯初お目見えの選手も良いプレーを披露しました。日本は1次リーグの初戦で勝ち点を挙げた4大会、すべて決勝トーナメントに進出している。非常に大きなオランダのドロー発進となりました」（中山氏）

試合後、攻守に大仕事をやり遂げた鎌田は「0-1になってから0-2や0-3になってもおかしくなかった展開で（2度も）追い付いて（ドローで）終われた。この4年間、（森保体制となって）8年間、積み上げてきたものがしっかりと出た」と振り返った。

日本の次戦の相手はアフリカ代表のチュニジア（日本時間21日午後1時キックオフ）。勝利すれば、その時点で決勝T進出が確定する。

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貴重な同点弾を決めた鎌田は、東山高時代からすでに規格外だった。指導者さえも「自分と一緒に目標を追える人間か」と見極め、「サッカーノートを書いてうまくなるんですか」という具合で、斜に構えた高校生だった。そんな鎌田に「みんなで戦う」という意識が芽生えた転機や、恩師だけが知る異端児の素顔は、●関連記事 【もっと読む】鎌田大地〈前編〉「坊主にして世界に行けるんですか」という男が丸刈りで現れた日 から要チェックだ。