米イラン合意でリスク選好ムード、原油急落 一部には懐疑的見方も 米イラン合意でリスク選好ムード、原油急落 一部には懐疑的見方も

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米イラン合意でリスク選好ムード、原油急落 一部には懐疑的見方も



米国とイランの和平合意が成立した。イラン側も正式に合意を発表したことでリスク選好ムードが広がっている。



時間外でNY原油が80ドル台半ばまで急落、ダウは300ドル超上昇。NY金も上昇している。欧州株先物も大幅上昇して始まっている。日経平均は取引時間中の史上最高値を更新、韓国株は5%超急騰している。ドルと円は下落。



ただ、一部では懐疑的な見方が残っている。合意にはレバノンでの軍事作戦の終結が含まれるがネタニヤフ首相はレバノンに関する条項を拒否しており、イスラエルによる攻撃継続が不安視されている。攻撃が止まらなければイラン側の猛反発を招き合意は決裂しかねない。

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