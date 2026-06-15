◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。2度もリードを奪われながらも追いつく底力を見せた選手たちが、オランダ戦を総括した。

試合は先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

▼中村敬斗 「（ゴールは）本当に特別な感覚でしたけど、でも、サッカーってどこでやってもサッカーだと思っていて。まあ、イングランド戦もそうでしたし、ブラジル戦もそうですけど、やっぱりこういう大きな舞台だったり、強い相手に点取るっていうのはいつも喜びだし。今日ゴール取った時に、特別“今がワールドカップ”っていう感覚はしなかったです、正直」

▼小川航基 「相手は攻撃力ありましたけど、必ず僕たちのチャンスは来ると信じていました。これを負けて帰るのと、勝ち点1を拾って帰るのでは全然話は違う。この勝ち点1はすごく大きいですし、チームを勢いづかせる1点だったのではないかと思います」

▼上田綺世 「2回リードされた中でしっかり追いついて、チームとして勝ち点をもぎ取れたのは凄くポジティブなんじゃないか。ポジティブだけかなと思います」

▼板倉滉 「失点した時、点を決めた時もそうですし、あとは今回給水タイムもあるので、そういうところで区切り区切りでちゃんと話し合うということはチームとしてやろうという話はしました。前大会もそうでしたけど、失点してそこからどう戦うかというところがこの大会は非常に大事。もちろんディフェンスの選手としてはゼロで行きたいという思いはあるんですけど、どんな状況になっても落ち着いてやるべきことをやるということができていたのかなと思う」