山王<3441.T>が大幅続伸となっている。同社は１２日取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．１倍の１５億８２００万円となり、通期計画の１４億円を超過した。



売上高は同４２．４％増の１１０億５０００万円で着地。自動車用ＡＤＡＳ関連、半導体関連、ＡＩサーバー関連、スマートフォンといった先端製品分野を中心とした成長領域への受注拡大を図るとともに、原材料価格などコスト増加分の適切な価格への見直しを進め、収益基盤の強化に努めたことが奏功した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS