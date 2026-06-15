１５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※Ｇ７サミット（主要７カ国首脳会議，１７日まで）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベルグアース<1383>，土屋ＨＤ<1840>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ホドルワン<2345>，ブラス<2424>，テラドローン<278A>，ツクルバ<2978>，Ｈａｍｅｅ<3134>，ジェネパ<3195>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，ＷＨＤＣ<3823>，Ｍマート<4380>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ヒュマメイド<456A>，パーク２４<4666>，ＴＯブックス<500A>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，犬猫生活<556A>，共和工業<5971>，多摩川ＨＤ<6838>，プロレド<7034>，Ｆインタ<7050>，クラシコム<7110>，マツモト<7901>，レボリュー<8894>，ギフトＨＤ<9279>ほか
出所：MINKABU PRESS
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※Ｇ７サミット（主要７カ国首脳会議，１７日まで）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベルグアース<1383>，土屋ＨＤ<1840>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ホドルワン<2345>，ブラス<2424>，テラドローン<278A>，ツクルバ<2978>，Ｈａｍｅｅ<3134>，ジェネパ<3195>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，ＷＨＤＣ<3823>，Ｍマート<4380>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ヒュマメイド<456A>，パーク２４<4666>，ＴＯブックス<500A>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，犬猫生活<556A>，共和工業<5971>，多摩川ＨＤ<6838>，プロレド<7034>，Ｆインタ<7050>，クラシコム<7110>，マツモト<7901>，レボリュー<8894>，ギフトＨＤ<9279>ほか
出所：MINKABU PRESS