菊池製作所<3444.T>は大幅反落。前週末１２日取引終了後に２６年４月期連結決算を発表し、売上高は６０億９３００万円（前の期比１１．７％増）、純利益は１億３００万円（同２．４倍）だった。従来予想（売上高５９億７２００万円、純利益１億５９００万円）と比べ、売上高はやや上振れした一方、利益は下振れしており、これがネガティブ視されているようだ。



個別の試作・金型、量産製品において時計・産業用大型印刷機・ホビーを中心に堅調に推移したものの、高難易度の新規試作案件の受注による一時的な歩留まり率の低下があった。ロボット・装置などの製品において材料費や外注費率が増加したことも響いた。営業利益段階では従来の黒字予想から赤字転落で着地したものの、有価証券売却益の計上や税金費用の減少により純利益は従来予想を下回りながらも黒字を確保した。なお、続く２７年４月期の売上高は６１億７７００万円（前期比１．４％増）、純利益は１億３７００万円（同３２．８％増）の見通し。配当予想は１０円（前期同額）とした。



出所：MINKABU PRESS