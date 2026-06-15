15日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比0.1％増の1086億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.6％減の750億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株 <2846> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> など43銘柄が新高値。グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> など10銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が12.50％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が8.05％高、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> が6.87％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が6.54％高、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> が6.44％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は9.85％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は6.37％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は6.29％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は6.02％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は5.70％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2703円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金446億6800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金341億2000万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が108億8200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が41億7100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が29億9000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が28億5400万円、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> が25億500万円の売買代金となっている。



株探ニュース