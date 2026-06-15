決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アストロＨＤ、菊池製作、売れるＧ (6月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 アストロＨＤ <186A>
26年4月期の連結最終損益は66.9億円の赤字(前の期は215億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、27年4月期は96億円の赤字～106億円の赤字となる見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -14.44 6/12 3Q 6.82
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ -13.43 6/12 本決算 赤拡
<7810> クロスフォー 東Ｓ -12.14 6/12 3Q 黒転
<4075> ブレインズ 東Ｇ -11.61 6/12 3Q 12.30
<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -10.49 6/12 上期 42.06
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -9.83 6/12 本決算 -1.56
<3444> 菊池製作 東Ｓ -9.28 6/12 本決算 黒転
<441A> ＮＥ 東Ｇ -8.73 6/12 本決算 -17.59
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -8.61 6/12 上期 黒転
<2923> サトウ食品 東Ｓ -8.03 6/12 本決算 －
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -6.67 6/12 上期 赤縮
<211A> カドスＣ 東Ｓ -6.61 6/12 3Q -64.98
<5131> リンカーズ 東Ｇ -5.43 6/12 3Q 赤拡
<9240> デリバリコン 東Ｇ -4.67 6/12 3Q 375.68
<3653> モルフォ 東Ｇ -4.56 6/12 上期 赤拡
<4936> アクシージア 東Ｓ -4.44 6/12 3Q -61.40
<7073> ジェイック 東Ｇ -4.00 6/12 1Q 赤縮
<1444> ニッソウ 東Ｇ -3.47 6/12 3Q 赤転
<3320> クロスプラス 東Ｓ -3.18 6/12 1Q -55.36
<4174> アピリッツ 東Ｓ -2.66 6/12 1Q －
<4175> コリー 東Ｇ -2.37 6/12 1Q 赤拡
<5079> ノバック 東Ｓ -2.22 6/12 本決算 -29.16
<8013> ナイガイ 東Ｓ -1.94 6/12 1Q 赤縮
<2373> ケア２１ 東Ｓ -1.90 6/12 上期 黒転
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -1.56 6/12 3Q 赤縮
<6656> インスペック 東Ｓ -1.32 6/12 本決算 28.21
<7850> 総合商研 東Ｓ -1.28 6/12 3Q -23.62
<7097> さくらさく 東Ｇ -1.23 6/12 3Q 9.41
<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ -1.16 6/12 3Q -31.38
<9163> ナレルＧ 東Ｇ -1.16 6/12 上期 -12.19
<6778> アルチザ 東Ｓ -1.11 6/12 3Q -5.48
<3524> 日東網 東Ｓ -1.04 6/12 本決算 -53.27
<168A> イタミアート 東Ｇ -0.88 6/12 1Q 9.52
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ -0.73 6/12 1Q -24.59
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ -0.45 6/12 1Q 黒転
<2997> ストレジ王 東Ｇ -0.43 6/12 1Q 赤拡
<3418> バルニバービ 東Ｇ -0.18 6/12 3Q -41.44
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 アストロＨＤ <186A>
26年4月期の連結最終損益は66.9億円の赤字(前の期は215億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、27年4月期は96億円の赤字～106億円の赤字となる見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -14.44 6/12 3Q 6.82
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ -13.43 6/12 本決算 赤拡
<7810> クロスフォー 東Ｓ -12.14 6/12 3Q 黒転
<4075> ブレインズ 東Ｇ -11.61 6/12 3Q 12.30
<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -10.49 6/12 上期 42.06
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -9.83 6/12 本決算 -1.56
<3444> 菊池製作 東Ｓ -9.28 6/12 本決算 黒転
<441A> ＮＥ 東Ｇ -8.73 6/12 本決算 -17.59
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -8.61 6/12 上期 黒転
<2923> サトウ食品 東Ｓ -8.03 6/12 本決算 －
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -6.67 6/12 上期 赤縮
<211A> カドスＣ 東Ｓ -6.61 6/12 3Q -64.98
<5131> リンカーズ 東Ｇ -5.43 6/12 3Q 赤拡
<9240> デリバリコン 東Ｇ -4.67 6/12 3Q 375.68
<3653> モルフォ 東Ｇ -4.56 6/12 上期 赤拡
<4936> アクシージア 東Ｓ -4.44 6/12 3Q -61.40
<7073> ジェイック 東Ｇ -4.00 6/12 1Q 赤縮
<1444> ニッソウ 東Ｇ -3.47 6/12 3Q 赤転
<3320> クロスプラス 東Ｓ -3.18 6/12 1Q -55.36
<4174> アピリッツ 東Ｓ -2.66 6/12 1Q －
<4175> コリー 東Ｇ -2.37 6/12 1Q 赤拡
<5079> ノバック 東Ｓ -2.22 6/12 本決算 -29.16
<8013> ナイガイ 東Ｓ -1.94 6/12 1Q 赤縮
<2373> ケア２１ 東Ｓ -1.90 6/12 上期 黒転
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -1.56 6/12 3Q 赤縮
<6656> インスペック 東Ｓ -1.32 6/12 本決算 28.21
<7850> 総合商研 東Ｓ -1.28 6/12 3Q -23.62
<7097> さくらさく 東Ｇ -1.23 6/12 3Q 9.41
<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ -1.16 6/12 3Q -31.38
<9163> ナレルＧ 東Ｇ -1.16 6/12 上期 -12.19
<6778> アルチザ 東Ｓ -1.11 6/12 3Q -5.48
<3524> 日東網 東Ｓ -1.04 6/12 本決算 -53.27
<168A> イタミアート 東Ｇ -0.88 6/12 1Q 9.52
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ -0.73 6/12 1Q -24.59
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ -0.45 6/12 1Q 黒転
<2997> ストレジ王 東Ｇ -0.43 6/12 1Q 赤拡
<3418> バルニバービ 東Ｇ -0.18 6/12 3Q -41.44
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース