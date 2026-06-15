―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　アストロＨＤ <186A>
　26年4月期の連結最終損益は66.9億円の赤字(前の期は215億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、27年4月期は96億円の赤字～106億円の赤字となる見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7692> Ｅインフィニ 　東Ｓ 　 -14.44 　　6/12　　　3Q　　　　6.82
<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ 　 -13.43 　　6/12　本決算　　　　赤拡
<7810> クロスフォー 　東Ｓ 　 -12.14 　　6/12　　　3Q　　　　黒転
<4075> ブレインズ 　　東Ｇ 　 -11.61 　　6/12　　　3Q　　　 12.30
<460A> ＢＲＡＮＵ 　　東Ｇ 　 -10.49 　　6/12　　上期　　　 42.06

<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ　　 -9.83 　　6/12　本決算　　　 -1.56
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -9.28 　　6/12　本決算　　　　黒転
<441A> ＮＥ 　　　　　東Ｇ　　 -8.73 　　6/12　本決算　　　-17.59
<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ　　 -8.61 　　6/12　　上期　　　　黒転
<2923> サトウ食品 　　東Ｓ　　 -8.03 　　6/12　本決算　　　　　－

<7831> ウイルコＨＤ 　東Ｓ　　 -6.67 　　6/12　　上期　　　　赤縮
<211A> カドスＣ 　　　東Ｓ　　 -6.61 　　6/12　　　3Q　　　-64.98
<5131> リンカーズ 　　東Ｇ　　 -5.43 　　6/12　　　3Q　　　　赤拡
<9240> デリバリコン 　東Ｇ　　 -4.67 　　6/12　　　3Q　　　375.68
<3653> モルフォ 　　　東Ｇ　　 -4.56 　　6/12　　上期　　　　赤拡

<4936> アクシージア 　東Ｓ　　 -4.44 　　6/12　　　3Q　　　-61.40
<7073> ジェイック 　　東Ｇ　　 -4.00 　　6/12　　　1Q　　　　赤縮
<1444> ニッソウ 　　　東Ｇ　　 -3.47 　　6/12　　　3Q　　　　赤転
<3320> クロスプラス 　東Ｓ　　 -3.18 　　6/12　　　1Q　　　-55.36
<4174> アピリッツ 　　東Ｓ　　 -2.66 　　6/12　　　1Q　　　　　－

<4175> コリー 　　　　東Ｇ　　 -2.37 　　6/12　　　1Q　　　　赤拡
<5079> ノバック 　　　東Ｓ　　 -2.22 　　6/12　本決算　　　-29.16
<8013> ナイガイ 　　　東Ｓ　　 -1.94 　　6/12　　　1Q　　　　赤縮
<2373> ケア２１ 　　　東Ｓ　　 -1.90 　　6/12　　上期　　　　黒転
<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ　　 -1.56 　　6/12　　　3Q　　　　赤縮

<6656> インスペック 　東Ｓ　　 -1.32 　　6/12　本決算　　　 28.21
<7850> 総合商研 　　　東Ｓ　　 -1.28 　　6/12　　　3Q　　　-23.62
<7097> さくらさく 　　東Ｇ　　 -1.23 　　6/12　　　3Q　　　　9.41
<4934> Ｐアンチエイ 　東Ｇ　　 -1.16 　　6/12　　　3Q　　　-31.38
<9163> ナレルＧ 　　　東Ｇ　　 -1.16 　　6/12　　上期　　　-12.19

<6778> アルチザ 　　　東Ｓ　　 -1.11 　　6/12　　　3Q　　　 -5.48
<3524> 日東網 　　　　東Ｓ　　 -1.04 　　6/12　本決算　　　-53.27
<168A> イタミアート 　東Ｇ　　 -0.88 　　6/12　　　1Q　　　　9.52
<6757> ＯＳＧコーポ 　東Ｓ　　 -0.73 　　6/12　　　1Q　　　-24.59
<7674> ＮＡＴＴＹ 　　東Ｇ　　 -0.45 　　6/12　　　1Q　　　　黒転

<2997> ストレジ王 　　東Ｇ　　 -0.43 　　6/12　　　1Q　　　　赤拡
<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 -0.18 　　6/12　　　3Q　　　-41.44

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース