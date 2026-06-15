決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 山岡家、ＲｅＹｕｕ、アシロ (6月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.5 ＧＬＯＥ <9565>
26年6月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常損益は6400万円の黒字(前年同期は8500万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億1600万円の赤字をすでに上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7878> 光・彩 東Ｓ +51.82 6/12 1Q 483.87
<4431> スマレジ 東Ｇ +11.51 6/12 本決算 25.67
<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ +10.78 6/12 本決算 71.57
<3441> 山王 東Ｓ +9.89 6/12 3Q 109.63
<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ +9.06 6/12 上期 黒転
<7378> アシロ 東Ｇ +8.11 6/12 上期 -23.26
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +6.44 6/12 1Q 4.13
<5218> オハラ 東Ｓ +5.58 6/12 上期 -35.48
<3930> はてな 東Ｇ +4.43 6/12 3Q -65.55
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ +3.08 6/12 3Q 36.44
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ +3.08 6/12 3Q 14.67
<9556> イントループ 東Ｇ +2.69 6/12 3Q -59.38
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +2.47 6/12 上期 53.46
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +2.26 6/12 上期 10.64
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +2.26 6/12 3Q 2.59
<3161> アゼアス 東Ｓ +2.19 6/12 本決算 28.97
<7126> グローバルＳ 東Ｓ +1.81 6/12 3Q -1.47
<3399> 山岡家 東Ｓ +1.52 6/12 1Q 11.56
<7827> オービス 東Ｓ +1.46 6/12 上期 -85.71
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +1.45 6/12 3Q 11.82
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ +1.28 6/12 上期 赤縮
<6037> 楽待 東Ｓ +1.21 6/12 3Q 28.48
<9242> メディア総研 東Ｇ +1.08 6/12 3Q 13.09
<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +0.94 6/12 本決算 -11.65
<6898> トミタ電機 東Ｓ +0.94 6/12 1Q 黒転
<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +0.66 6/12 1Q -11.11
<5248> テクノロジー 東Ｇ +0.63 6/12 1Q 赤転
<3169> ミサワ 東Ｓ +0.60 6/12 1Q 赤転
<3121> マーチャント 東Ｓ +0.47 6/12 上期 1100.00
<7614> オーエムツー 東Ｓ +0.39 6/12 1Q 28.92
<6049> イトクロ 東Ｇ +0.39 6/12 上期 30.17
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ +0.28 6/12 1Q 24.80
<2991> ランドネット 東Ｓ +0.17 6/12 3Q 20.36
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.5 ＧＬＯＥ <9565>
26年6月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常損益は6400万円の黒字(前年同期は8500万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億1600万円の赤字をすでに上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7878> 光・彩 東Ｓ +51.82 6/12 1Q 483.87
<4431> スマレジ 東Ｇ +11.51 6/12 本決算 25.67
<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ +10.78 6/12 本決算 71.57
<3441> 山王 東Ｓ +9.89 6/12 3Q 109.63
<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ +9.06 6/12 上期 黒転
<7378> アシロ 東Ｇ +8.11 6/12 上期 -23.26
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +6.44 6/12 1Q 4.13
<5218> オハラ 東Ｓ +5.58 6/12 上期 -35.48
<3930> はてな 東Ｇ +4.43 6/12 3Q -65.55
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ +3.08 6/12 3Q 36.44
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ +3.08 6/12 3Q 14.67
<9556> イントループ 東Ｇ +2.69 6/12 3Q -59.38
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +2.47 6/12 上期 53.46
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +2.26 6/12 上期 10.64
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +2.26 6/12 3Q 2.59
<3161> アゼアス 東Ｓ +2.19 6/12 本決算 28.97
<7126> グローバルＳ 東Ｓ +1.81 6/12 3Q -1.47
<3399> 山岡家 東Ｓ +1.52 6/12 1Q 11.56
<7827> オービス 東Ｓ +1.46 6/12 上期 -85.71
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +1.45 6/12 3Q 11.82
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ +1.28 6/12 上期 赤縮
<6037> 楽待 東Ｓ +1.21 6/12 3Q 28.48
<9242> メディア総研 東Ｇ +1.08 6/12 3Q 13.09
<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +0.94 6/12 本決算 -11.65
<6898> トミタ電機 東Ｓ +0.94 6/12 1Q 黒転
<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +0.66 6/12 1Q -11.11
<5248> テクノロジー 東Ｇ +0.63 6/12 1Q 赤転
<3169> ミサワ 東Ｓ +0.60 6/12 1Q 赤転
<3121> マーチャント 東Ｓ +0.47 6/12 上期 1100.00
<7614> オーエムツー 東Ｓ +0.39 6/12 1Q 28.92
<6049> イトクロ 東Ｇ +0.39 6/12 上期 30.17
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ +0.28 6/12 1Q 24.80
<2991> ランドネット 東Ｓ +0.17 6/12 3Q 20.36
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース