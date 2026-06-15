―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.5　ＧＬＯＥ <9565>
　26年6月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常損益は6400万円の黒字(前年同期は8500万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億1600万円の赤字をすでに上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ 　 +51.82 　　6/12　　　1Q　　　483.87
<4431> スマレジ 　　　東Ｇ 　 +11.51 　　6/12　本決算　　　 25.67
<4382> ＨＥＲＯＺ 　　東Ｓ 　 +10.78 　　6/12　本決算　　　 71.57
<3441> 山王 　　　　　東Ｓ　　 +9.89 　　6/12　　　3Q　　　109.63
<9565> ＧＬＯＥ 　　　東Ｇ　　 +9.06 　　6/12　　上期　　　　黒転

<7378> アシロ 　　　　東Ｇ　　 +8.11 　　6/12　　上期　　　-23.26
<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ　　 +6.44 　　6/12　　　1Q　　　　4.13
<5218> オハラ 　　　　東Ｓ　　 +5.58 　　6/12　　上期　　　-35.48
<3930> はてな 　　　　東Ｇ　　 +4.43 　　6/12　　　3Q　　　-65.55
<6267> ゼネラルパ 　　東Ｓ　　 +3.08 　　6/12　　　3Q　　　 36.44

<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 +3.08 　　6/12　　　3Q　　　 14.67
<9556> イントループ 　東Ｇ　　 +2.69 　　6/12　　　3Q　　　-59.38
<9251> ＡＢ＆Ｃ 　　　東Ｇ　　 +2.47 　　6/12　　上期　　　 53.46
<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ　　 +2.26 　　6/12　　上期　　　 10.64
<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ　　 +2.26 　　6/12　　　3Q　　　　2.59

<3161> アゼアス 　　　東Ｓ　　 +2.19 　　6/12　本決算　　　 28.97
<7126> グローバルＳ 　東Ｓ　　 +1.81 　　6/12　　　3Q　　　 -1.47
<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ　　 +1.52 　　6/12　　　1Q　　　 11.56
<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 +1.46 　　6/12　　上期　　　-85.71
<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +1.45 　　6/12　　　3Q　　　 11.82

<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ　　 +1.28 　　6/12　　上期　　　　赤縮
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ　　 +1.21 　　6/12　　　3Q　　　 28.48
<9242> メディア総研 　東Ｇ　　 +1.08 　　6/12　　　3Q　　　 13.09
<7604> 梅の花Ｇ 　　　東Ｓ　　 +0.94 　　6/12　本決算　　　-11.65
<6898> トミタ電機 　　東Ｓ　　 +0.94 　　6/12　　　1Q　　　　黒転

<3931> Ｖゴルフ 　　　東Ｇ　　 +0.66 　　6/12　　　1Q　　　-11.11
<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 +0.63 　　6/12　　　1Q　　　　赤転
<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 +0.60 　　6/12　　　1Q　　　　赤転
<3121> マーチャント 　東Ｓ　　 +0.47 　　6/12　　上期　　 1100.00
<7614> オーエムツー 　東Ｓ　　 +0.39 　　6/12　　　1Q　　　 28.92

<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 +0.39 　　6/12　　上期　　　 30.17
<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 +0.28 　　6/12　　　1Q　　　 24.80
<2991> ランドネット 　東Ｓ　　 +0.17 　　6/12　　　3Q　　　 20.36

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース