―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6387> サムコ 東Ｐ +28.51 6/12 3Q 43.43

<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ +13.39 6/12 上期 49.63

<3665> エニグモ 東Ｐ +12.24 6/12 1Q 赤転

<3657> ポールＨＤ 東Ｐ +8.42 6/12 1Q 黒転

<8079> 正栄食 東Ｐ +6.01 6/12 上期 28.22



<3903> ｇｕｍｉ 東Ｐ +5.65 6/12 本決算 －

<1766> 東建コーポ 東Ｐ +4.33 6/12 本決算 -9.92

<5889> ＪＥＨ 東Ｐ +4.27 6/12 1Q 27.93

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +2.30 6/12 上期 43.89

<1873> 日本ハウス 東Ｐ +1.36 6/12 本決算 8.27



<2695> くら寿司 東Ｐ +1.29 6/12 上期 -2.54

<4813> ＡＣＣＥＳＳ 東Ｐ +0.91 6/12 1Q 黒転

<7683> ＷＡ 東Ｐ +0.64 6/12 1Q 赤転

<4996> クミアイ化 東Ｐ +0.54 6/12 上期 66.00



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース