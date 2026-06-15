―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6387> サムコ 　　　　東Ｐ 　 +28.51 　　6/12　　　3Q　　　 43.43
<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｐ 　 +13.39 　　6/12　　上期　　　 49.63
<3665> エニグモ 　　　東Ｐ 　 +12.24 　　6/12　　　1Q　　　　赤転
<3657> ポールＨＤ 　　東Ｐ　　 +8.42 　　6/12　　　1Q　　　　黒転
<8079> 正栄食 　　　　東Ｐ　　 +6.01 　　6/12　　上期　　　 28.22

<3903> ｇｕｍｉ 　　　東Ｐ　　 +5.65 　　6/12　本決算　　　　　－
<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 +4.33 　　6/12　本決算　　　 -9.92
<5889> ＪＥＨ 　　　　東Ｐ　　 +4.27 　　6/12　　　1Q　　　 27.93
<3475> グッドコムＡ 　東Ｐ　　 +2.30 　　6/12　　上期　　　 43.89
<1873> 日本ハウス 　　東Ｐ　　 +1.36 　　6/12　本決算　　　　8.27

<2695> くら寿司 　　　東Ｐ　　 +1.29 　　6/12　　上期　　　 -2.54
<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　東Ｐ　　 +0.91 　　6/12　　　1Q　　　　黒転
<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 +0.64 　　6/12　　　1Q　　　　赤転
<4996> クミアイ化 　　東Ｐ　　 +0.54 　　6/12　　上期　　　 66.00

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース