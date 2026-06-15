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デリバリー配達員が指摘するロケットナウの闇。配達員への注意喚起よりも「顔認証未導入」の対策を急げ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「ロケットナウが配達員に激怒？それよりも行動すべきことが…」を公開した。ロケットナウから配達員に届いた注意喚起メールを契機に、質の悪い配達員が集まりやすい同社のシステム上の問題点について、現役配達員の視点から苦言を呈した。



先日、ロケットナウから配達員に向けて「効率的な配達ルートの利用および多重ピックアップに関するお願い」という一斉送信メールが届いた。動画内でレクター氏は、禁止されている他社サービスとの同時配達による大きな迂回などを控えるよう求める内容だったと説明。実際に、彼自身が実際にロケットナウを利用して注文した際にも、配達員が駅の周りを不自然に回り続けて到着が遅れたり、汁物がこぼれたまま置き配されたりする被害に複数回遭ったという。



レクター氏は、同社にルールの守れない配達員が集まりやすい理由として「顔認証が一切要求されない」点を指摘する。他社のデリバリーサービスでは導入されている顔認証システムがないため、アカウントを他人に貸し出すなどの不正行為が横行しやすくなっていると分析。「就労資格のない外国人に貸して、その外国人が配達する」といったケースが水面下で起きている可能性に言及した。また、ロケットナウが顔認証を導入しない背景について、事業の全国展開を控える中で「やっちゃうと配達員一気に減るから」ではないかと推測を展開した。



ルールを守らない配達員が注文を取ることで、「被害を被っているのは配達員もなんですよね」と、真面目に稼働している配達員の機会損失にも繋がっていると強く訴えたレクター氏。同社のサービス拡大に期待を寄せつつも、アカウント貸しなどの不正を防ぐための顔認証導入を速やかに行うべきだと、運営元へ抜本的な対策を求めた。