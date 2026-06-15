◇サッカー FIFAワールドカップ2026 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、勝ち点1をつかみました。一方で1点目をアシストしたMF久保建英選手が後半に負傷交代となるアクシデントがありました。

後半12分、1点を先制された直後に、久保選手が左サイド深くからペナルティエリア中央に折り返すと、受けたMF中村敬斗選手がやや下がりながら右足を振り抜き、ゴールネットを揺らしました。

久保選手はその後のプレーで、ボールを持った際に相手選手と接触。左ひざを強打したようで、その場に倒れ込みます。その後、ピッチ外に歩いて出てランニングするなど状態を確かめていましたが、ピッチに戻ることはできませんでした。

試合後、森保一監督は、「まだ詳細はメディカルチームから報告を聞いていない」とし、「本人から歩行の部分で自分で歩いていたので、軽傷であるということを願っています」と言及しました。