「昔より服が似合わない…」それ、“体型の変化”ではなく“質感の設計”が原因かも
「お気に入りの服だったはずなのに、最近なんだかしっくりこない」と感じたことありませんか？体重が大きく増えたわけではない。好きなテイストも変わっていない。それなのに、なぜか以前よりアカ抜けて見えない…。
40代以降になると、「急に服が似合わなくなった」と感じる人は少なくありません。でも実は、その原因は体型だけではなく、“質感の見え方”にあることもあります。最近の大人ファッションでは、“何を着るか”以上に、“どう見せるか”が重要なのです。
“体型の変化”だけが原因ではない
服が似合わなくなったと感じると、多くの人は体型の変化を思い浮かべます。もちろん、それも一因かもしれません。しかし実際には、髪や肌の質感が変わることで、服の印象まで変わって見えることがあります。
2026夏は“軽さのある質感設計”がキーワード
2026夏のファッショントレンドは、“頑張っておしゃれ”より、“自然な軽さ”がキーワード。シアー素材やリネン調素材、ほのかなツヤ感のある生地など、“空気を含んだような軽さ”を感じるアイテムが多く見られます。
シアー素材やリネン調素材が支持されているのは「重ねても重たく見えにくい」から。大人世代にとっても、軽さのある素材を取り入れることは、若作りではなく“抜け感をつくる工夫”のひとつです。
一方で、重たい素材ばかりを選んだり、全身をダークカラーでまとめたりすると、今季らしい軽やかさが出にくいことも。最近は、“若く見せる”より、“軽やかに見せる”ことを意識する大人世代も増えています。
“質感の設計”を見直すだけでも印象は変わる
なぜか服がしっくりこない時は、服以外とのバランスも見直したいところ。例えば、服は軽やかなのに髪が重たく見える。服は今っぽいのにメイクが濃く感じる。そんな小さなズレが、“似合わない気がする”という違和感につながることがあります。
最近は、服だけを更新するのではなく、髪・肌・服の質感をゆるやかにそろえる考え方が主流。シアー素材のトップスに軽やかなヘア、自然なツヤ感のあるメイクを合わせるだけでも、全身の印象は変わって見えるようになります。ぜひ今シーズンは、服・髪・肌のバランスを少し意識してみてくださいね。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張りすぎない方が若く見える？40代・50代の“抜け感ファッション”の正解