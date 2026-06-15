背中がなんだか厚く見える…。40代からの後ろ姿に差がつく“姿勢リセット習慣”
年齢を重ねるにつれ、「体重は増えていないのに、後ろ姿が重たく見えるようになってきた」と変化を感じている人は少なくありません。実は背中の印象は、姿勢や背骨まわりの動きにも左右されます。デスクワークやスマホを見る時間が長くなると、背中は丸まりやすくなり、肩まわりもこわばりがち。その結果、後ろ姿にどこか疲れた印象が出てしまうのです。
そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【キャットアンドカウ】。背骨をやさしく動かしながら、固まりやすい背中や肩まわりをほぐし、伸びやかな姿勢づくりをサポートしてくれるエクササイズです。
【STEP１】四つん這いになる
【STEP２】背中を反らせる
息を吸いながら胸を前へ開き、視線をやや斜め上へ向けます。肩をすくめず、背骨を１つずつ動かすイメージで胸の広がりを感じましょう。腰だけを反らせるのではなく、胸から動きを作ることがポイントです。
【STEP３】背中を丸める
息を吐きながらおへそをのぞき込むように背中を丸めます。みぞおちから天井へ押し上げるイメージで、肩甲骨の間を広げましょう。首や肩の力は抜き、背中全体をなめらかに動かします。吸う息で反らせ、吐く息で丸める流れを１回として、５回を目安に繰り返しましょう。
▶効かせるコツ
大きく動こうとするよりも、「背骨を順番に動かす意識」を持つことが大切です。特にデスクワークが多い人は胸椎と呼ばれる背中の中央部分が固まりやすいため、呼吸に合わせて丁寧に動かしてみましょう。また、お腹を軽く引き上げたまま行うことで体幹も安定しやすくなります。
後ろ姿は自分では見えにくいからこそ、日々の小さな積み重ねが印象の差につながります。まずは１日５回から。背骨をやさしく動かす習慣を取り入れて、軽やかで伸びやかな背中をめざしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクター、ピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
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