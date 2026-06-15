オランダ代表の胸に日本が注目

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。この試合でオランダ代表が着ていたユニホームに見えた日本への“リスペクト”に、感激の声が相次いでいる。

オランダ代表選手がまとったオレンジのユニホームは、左胸に両国の国旗があしらわれたこの試合専用のもの。中継などで発見した日本のファンからは、X上に驚きの声が相次いだ。

「スペシャル感もあって良いよね」

「ユニ交換できた選手もすごく嬉しいと思う。」

「気づかんかった」

「日本とは友好国だもんね」

「こんなの嬉しくなっちゃう」

「コレは素晴らしい！ リスペクト」

「これは試合中に気がつかなかった。素晴らしい取り組み」

この試合、日本は2度のリードを奪われたが、いずれも追いつく粘りを見せた。歓喜のシーンは後半43分。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、同点に。そのままドローに持ちこんだ。



（THE ANSWER編集部）