1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。今大会から導入されたハイドレーションブレイク（給水タイム）に注目が集まった。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許したが、後半途中出場の伊東純也、小川航基らが躍動。伊東が獲得したコーナーキック、小川のヘディングから後半43分に鎌田大地の同点弾が生まれた。

劣勢でも諦めずに得た貴重な勝ち点1。試合中には、出番がなかった長友佑都や名波浩コーチの献身が目撃されていた。今大会から、前後半各45分の22分を経過したあたりで、3分間の給水タイムが導入。イレブンを熱く鼓舞する姿は、X上のファンの間で話題となった。

「給水タイムで名波と長友が鼓舞し続けてた姿にもウルっときた」

「給水中に気合い入れる長友選手、心の支えって重要だと思う」

「給水タイム中は長友佑都が監督みたいになってるね。良い事だなぁ」

「名波コーチが、長友が、堂安がめっちゃ声出してる」

日本は20日（日本時間21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）