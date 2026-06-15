日本とドロー、オランダ側はどう見た？

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかんだ試合。逆にオランダでは、元代表選手から落胆の声が上がっている。

日本は2度のリードを奪われたが、いずれも追いつく粘りを見せた。歓喜のシーンは後半43分。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、ドローに持ち込んだ。

米放送局「CBS」サッカー専門Xが伝えたのは、元オランダ代表FWで、英プレミアリーグのチェルシーなどでプレーしたジミー・フロイド・ハッセルバインク氏の声だ。

「オランダの人々は、今日の試合展開を気に入らないでしょうね。もし0-0の引き分けだったなら、『まあ、いいだろう』と思ったはずです」としたのに続き「しかし、リードしていたにもかかわらず、試合終了のホイッスルから程遠い時間からあれほど消極的になってしまったため、（監督の）クーマンはかなりの批判を浴びることになると思います」と、2度のリードを守れなかったことを問題視した。

さらに「2-1になった後の今日の試合展開は納得がいかないでしょう。ただ、ポジティブに捉えれば引き分けましたし、オランダの誰もが今日の試合がタフなものになることは分かっていました。まさに複雑な心境ですね。勝ち点3の獲得にこれほど近づきながら、結局それを逃してしまったわけですから。勝ち点2を失ったような感覚です」と苦しい心情を明かしている。



（THE ANSWER編集部）